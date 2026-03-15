I carabinieri arrestano un 65enne a Livorno

Cronaca Livorno
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I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 65enne senza fissa dimora.  All’esito di un controllo veicolare eseguito d’iniziativa da una pattuglia in piazza Saragat è emerso che il conducente, positivo alla banca dati SDI, era destinatario di un rintraccio.

Condotto in caserma per ulteriori approfondimenti, è emerso che all’uomo era stata revocata la detenzione domiciliare e disposta l’immediata traduzione in carcere. Il 65enne è ora in carcere a Livorno.

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