Il bis dell'Use: vittoria sul campo di Borgomanero

No, la vittoria con la Mens Sana non è stata un caso. L’Use Computer Gross concede subito il bis su un campo, quello di Borgomanero, che mai in passato aveva riservato soddisfazioni ai biancorossi. Ed invece stavolta è un’altra gran bella serata, un 83-94 che consente ai Valentino’s di mettere in saccoccia altri due punti che, inutile nasconderlo, non erano del tutto preventivati alla vigilia. La splendida serata al tiro pesante (14/28 il dato finale con 94 punti in trasferta) aiuta, ma sarebbe sbagliato ridurre tutto a questo. La squadra, ancora priva di De Leone (buoni minuti di Marini per non farlo rimpiangere più di tanto) gioca infatti una partita tosta, dal rendimento costante e con un solo passaggio delicato nella terza frazione superato con grande sicurezza. Un’Use a cui, evidentemente, l’aria primaverile fa un gran bene.

Si riparte dal solito Tosti (chiuderà con 15 punti e 13 rimbalzi) mentre Borgomanero entra in partita con una gran schiacciata in transizione di Buttiglione: 5-4. L’Use soffre la velocità piemontese, 9-4, a cui replica con due triple e due liberi di Cipriani. Un interessante 11-16 a firma ancora di Cipriani e, sull’11-19 grazie alla tripla di Paluzzi, c’è il minuto di coach Di Cerbo. Ingresso in campo e subito bomba di Rosselli (11-22) mentre Cipriani continua a vedere il canestro come una vasca da bagno e mette il 14-25 (3/3 dall’arco). Primi minuti per Marini chiamato a dar man forte sotto le plance mentre anche Ciano si iscrive a referto con un gioco da 3 punti. Al 10’ siamo 17-30, segno del chiaro dominio biancorosso. Borgomanero prova a rientrare con le bombe ma è calda anche la mano dei biancorossi che sbagliano poco o niente anche se, sul 26-37, coach Valentino preferisce fermare tutto. Borgomanero si riavvicina sul 32-40 ed a metà parziale ci sono ancora dieci punti rassicuranti a dividere le squadre. Paluzzi come alza la mano dall’arco la mette dentro (quarta tripla su cinque tentativi e 34-45) e lo stesso fa Sakellariou: 34-49. A metà partita siamo 40-54 con un bel 9/14 da tre per i biancorossi. Scontata partenza a razzo dei padroni di casa (4-0) ma l’Use tiene botta bene con Soviero e Cipriani. College torna sotto la doppia cifra (52-58), momento in cui coach Valentino torna a chiedere minuto. E’ il primo ed unico momento nel quale i biancorossi sono chiamati a fare quadrato ma l’energia dei padroni di casa, trascinati da Gaiola, li porta sul 56-60. Tripla di Ciano e coast to coast di Rosselli per riprendere ossigeno ed i liberi ancora suoi sembrano far passare la turbolenza: parziale di 0-7 e 56-67. Al 30’ siamo 59-70 e Sakellariou inaugura il parziale decisivo con due chirurgiche triple dai due angoli opposti: 62-76. Anche Ciano continua a martellare dalla distanza ed è suo anche il successivo 65-83, fase in cui la Computer Gross pare ormai padrona incontrastata del parquet. C’è da gestirla e l’Use lo fa con la stessa sicurezza dimostrata fino a quel momento: 83-94.

83-94

COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

Gaiola 34, Buttiglione 2, Benzoni 13, Charfi 9, Rupil 4, Lastella 15, Alberti 4, Baiardi 2, Oliveri, Martino, Bertero. All. Di Cerbo (ass. Perrotta/Cassina)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 15, Rosselli 14, Cipriani 15, Sakellariou 11, Tosti 15, Soviero 2, Paluzzi 18, Regini 2, Marini 2, Baldacci. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Pittatore di Torino e Ghirardo di Orbassano

Parziali: 17-30, 40-54 (23-24), 59-70 (19-16), 83-94 (24-24)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa