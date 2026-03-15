Investita da un'auto fuori Prato: ricoverata bambina di 5 anni

È in ospedale al Meyer una bambina di cinque anni, colpita da un'auto a Prato. In via Braga verso le 11 di domenica 15 marzo, nella frazione di Tavola, la piccola - di origine cinese - è sfuggita al controllo della madre ed è stata colpita da un mezzo.

Sul posto sono intervenuti il 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale. La bambina, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi e successivamente trasferita al Meyer di Firenze. La bambina è in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione.

La polizia municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. L'automobilista è risultato negativo all'alcoltest.