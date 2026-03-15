Nuovo direttivo per il circolo Arci di Sciano

Una sala gremita, applausi e tanta voglia di ripartire. È stata una serata carica di entusiasmo quella di venerdì 13 marzo, quando a Sciano è stato presentato ufficialmente il nuovo consiglio direttivo del circolo ricreativo Arci, pronto a intraprendere il percorso che porterà alla tanto attesa riapertura dello storico spazio di aggregazione.

L’incontro si è svolto presso la Pizzeria Maroni, che ha ospitato l’evento accogliendo oltre 130 cittadini, segno di un interesse e di un affetto che dimostrano quanto il circolo rappresenti ancora un punto di riferimento per la comunità.

Ad aprire la serata è stato il presidente Juri Giannone, che ha voluto innanzitutto esprimere gratitudine a chi ha reso possibile l’incontro e a tutti i presenti. «Grazie per la fiducia – ha dichiarato – è proprio questa fiducia che ci dà il coraggio e la forza per iniziare il percorso di riapertura».

Nel corso dell’intervento, il presidente ha illustrato anche la situazione attuale della struttura. Il nuovo consiglio direttivo, infatti, ha scelto di assumersi la responsabilità di autorizzare importanti indagini geologiche sull’area del circolo, un passaggio necessario ma economicamente impegnativo per garantire sicurezza e solidità al progetto di rilancio.

Giannone ha poi rivolto un appello alla partecipazione attiva della comunità: volontari, associazioni del territorio e cittadini sono invitati a collaborare per costruire insieme uno spazio davvero inclusivo. Alcune realtà associative locali erano già presenti alla serata, segno di una rete che comincia a prendere forma.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato – è creare un luogo aperto a tutti, con spazi adatti alle diverse esigenze della comunità». Un progetto che guarda oltre i confini della singola frazione e punta a diventare un punto di riferimento più ampio per il territorio.

Durante l’incontro sono state annunciate anche le prime date simbolo della ripartenza. La riapertura estiva del circolo è prevista per il 6 giugno, mentre il direttivo è già al lavoro per organizzare un primo evento sulla pista esterna il 1° maggio, che potrebbe dare il via alla nuova stagione.

In chiusura, il presidente ha lanciato un invito concreto alla cittadinanza e alle aziende del territorio: chiunque voglia sostenere il progetto potrà farlo anche attraverso contributi spontanei, utili a sostenere il percorso di riapertura.

«Le porte sono aperte a tutti – ha concluso Giannone – a chi vorrà sostenere questa iniziativa e a chi vorrà collaborare per costruire insieme un luogo che appartenga davvero alla comunità».

Un messaggio accolto con applausi e partecipazione, che lascia intravedere un futuro di rinnovata vitalità per il circolo Arci e per tutta la comunità.

Fonte: Circolo Ricreativo Sciano

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