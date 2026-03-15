'Pedala, Firenze ti premia' crescerà: 4.500 partecipanti, incentivi per 420mila euro

“Pedala, Firenze ti premia” rilancia: dopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto premiato anche da ANCI oltre che da Future for Cities, crescerà fino a 4.500 partecipanti con incentivi per circa 420.000€ per un anno.

L’iniziativa, che da quasi due anni incentiva economicamente fino a 30€ al mese l’uso della bicicletta per spostamenti sistematici, si apre a nuovi partecipanti e si rinnova con l’app IF e nuovi premi.

Il kit da montare sulla bicicletta va infatti in pensione e tutto il meccanismo di partecipazione avverrà tramite l’APP IF infomobilità del Comune. Contestualmente si aprirà a nuovi 4000 utenti: 2.000 che erano in lista di attesa, e 2.000 per i quali saranno aperte le registrazioni. Si aggiungeranno i 500 utenti del progetto sviluppato con Unifi, per un totale di 4.500 persone.

Le novità sono contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio.

“Il successo di Pedala, Firenze ti premia ci ha portato ad andare avanti e rilanciare: in tantissimi hanno aderito e i numeri sono impressionanti: più di 4milioni di kilometri percorsi e quasi 650.000kg di CO2 risparmiati, con centinaia di cittadini che hanno scelto di abbandonare l’auto per scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani" ha detto l'assessore. "Andremo avanti, consapevoli che ci serve accompagnare le trasformazioni della città verso una mobilità più sostenibile anche con incentivi a cambiare le abitudini, come il Bonus TPL o questo progetto: i nuovi fiorentini che aderiranno saranno auto in meno in circolazione e contiamo che chi ha partecipato alla sperimentazione continuerà a usare la bici, anche perché è il mezzo più veloce e più economico per girare in città”. “In questi anni – continua Giorgio – abbiamo dimostrato che la transizione ecologica non si fa solo con divieti o limitazioni, ma accompagnando il cambiamento con strumenti concreti, incentivi e servizi digitali innovativi. Premiare chi sceglie la bicicletta significa sostenere una mobilità quotidiana che riduce traffico e inquinamento, migliora la qualità dell’aria e restituisce spazio pubblico alle persone. Il rinnovo dell’iniziativa e la sua integrazione nell’App IF rappresentano un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema di mobilità integrato, moderno e accessibile. Vanno nella stessa direzione i contributi per l’acquisto di e-bike e cargo-bike ancora a disposizione. Firenze deve diventare sempre più una città europea all’avanguardia nella mobilità sostenibile, ecco perché investiamo in tranvie, autobus, ciclabili con una visione politica che mira a migliorare la qualità della vita nella nostra città ed a garantire a tutti il diritto alla mobilità”.

L’iniziativa diventa più digitale, inclusiva e accessibile

La principale novità riguarda l’integrazione dell’iniziativa nell’App comunale IF – Infomobilità Firenze, piattaforma digitale sviluppata secondo il paradigma del Mobility as a Service (MaaS), anche nell’ambito del progetto nazionale finanziato dal PNRR.

Grazie alla nuova gestione tramite App non sarà più necessario installare dispositivi di bordo, ovvero il kit per il monitoraggio dei chilometri percorsi: tutto avverrà tramite IF e questo semplificherà la partecipazione consentendo anche l’accesso a nuovi utenti.

L’iniziativa utilizzerà inoltre meccanismi di gamification e rewarding, premiando non solo i chilometri percorsi ma anche la costanza e la sistematicità nell’uso della bicicletta durante la giornata.

Come funziona

Potranno partecipare i maggiorenni residenti o domiciliati a Firenze (e nei Comuni dell’Agglomerato) che si spostano per lavoro o studio tra Firenze e i Comuni limitrofi.

Per guadagnare punti, che si trasformano in incentivi, saranno validi sia i viaggi sulle tratte casa-lavoro che casa-scuola, che quelli sulle tratte libere, che però varranno meno. A seconda dei viaggi fatti in bici e dei km percorsi si guadagnano dei punti, in un meccanismo di gaming per cui al raggiungimento dei 3.000 punti viene erogato il contributo economico che viene accreditato direttamente sul conto corrente.

Ogni mese saranno inoltre premiati i 200 utenti con il punteggio più alto in classifica, con ulteriori riconoscimenti economici , così distribuiti:

2 premi da 100 € (cento euro);

8 premi da 50 € (cinquanta euro);

40 premi da 30 € (trenta euro);

150 premi da 20 € (venti euro);

Come aderire

I primi a poter aderire saranno le persone in lista di attesa della precedente edizione di “Pedala, Firenze ti premia”. Questi, che hanno già compilato il modulo di partecipazione, potranno accedere direttamente tramite l’App IF, inserendo il codice iniziativa che riceveranno via mail.

Gli utenti che invece vogliono aderire ex novo all’iniziativa dovranno candidarsi in modalità on-line sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Comune di Firenze, https://www.comune.firenze.it/servizi/mobilita-e-trasporti/incentivi-lo-spostamento-bicicletta-dei-cittadini-residenti-o, su cui da lunedì 16 marzo p.v. sarà possibile consultare tutte le informazioni sull'iniziativa.

Successivamente dovranno scaricare l’App IF e tramite questa aderire alla campagna inserendo il codice adesione ricevuto. Le nuove iscrizioni saranno possibili dal 1° aprile al 31 dicembre.

Prosegue inoltre la collaborazione con l’Università prorogando l’accordo e l’erogazione dei contributi per gli aderenti a “Unifi Pedala” fino al 2 novembre 2026.

Le risorse

Il rilancio dell’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure strutturali adottate per ridurre l’inquinamento atmosferico legato in particolare alle emissioni legate al traffico veicolare. Negli ultimi anni le azioni messe in campo hanno prodotto risultati concreti con una progressiva riduzione dei livelli di inquinanti. L’obiettivo è ora consolidare questi risultati, promuovendo in modo sempre più capillare la mobilità ciclabile e incentivando scelte di spostamento sostenibili e strutturali. Per la mobilità ciclabile sono destinati complessivamente 2 milioni di euro, di cui oltre 1 milione dedicato specificamente agli incentivi per l’uso della bicicletta negli spostamenti sistematici. L’incentivo non è cumulabile con i contributi per l’acquisto di e-bike o cargo bike previsti dal bando specifico finanziato con la quota residua dei fondi regionali finalizzati alla mobilità ciclabile.

Il bilancio della sperimentazione

L’iniziativa, avviata nel giugno 2024 e che nel marzo 2025 si è allargata all’Università di Firenze, ha riscosso un grande successo. Sono quasi 3.000 gli utenti attivi con poco meno di 470mila euro di contributi maturati, oltre 4,2 milioni di km percorsi pari a circa 11 volte la distanza tra Terra e Luna o a 105 giri del mondo. Importante anche il risparmio di emissioni di Co2 oltre 642mila kg. Sette spostamenti su dieci avvengono sul percorso casa-lavoro o casa-studio e il viaggio medio è di 5,58 km. Per quanto riguarda gli utenti, il 43,77% sono maschi, il 38,98% femmine e i restanti utenti non hanno dichiarato il genere; la fascia di età più rappresentata è quella 50-59 (772 persone), seguita da quella 40-49 (743) e 30-39 (723).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

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