Una nuova sede per la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli

È stata inaugurata nella mattinata di domenica 15 marzo la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, realizzata in via Piazzini, accanto alla Casa di Comunità inaugurata lo scorso maggio. Un passaggio importante che rafforza il sistema dei servizi sanitari e di assistenza a disposizione della comunità.

La giornata si è aperta con il ritrovo presso la sede storica di via Martini, dove volontari, cittadini e istituzioni si sono riuniti per un momento simbolico di saluto a un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il soccorso e il volontariato a Montespertoli. Da qui è partito il corteo che, accompagnato dalla Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” e con la partecipazione dei gonfaloni delle associazioni locali e delle auto storiche della Pubblica Assistenza, ha attraversato il paese fino a raggiungere la nuova sede. Durante la mattinata è stata anche svelata una nuova panchina di colore lilla per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della fibromialgia e del dolore cronico, su iniziativa dell’associazione ALGEA odv.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, i rappresentanti della Rete delle Pubbliche Assistenze e di ANPAS, oltre al Sindaco di Montespertoli e a molti amministratori locali e rappresentanti delle associazioni del territorio.

Presenti anche le associazioni socio-sanitarie del territorio, alle quali la Croce d’Oro ha voluto rivolgere un gesto simbolico di ringraziamento per la collaborazione e la rete di solidarietà costruita negli anni. A ciascuna associazione è stata consegnata una bottiglia di vino con un’etichetta speciale, realizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Montespertoli nell’ambito di un concorso promosso per l’occasione.

La nuova sede rappresenta un investimento importante per il futuro della Croce d’Oro e per la qualità dei servizi offerti alla comunità. Gli spazi, più ampi e funzionali, ospitano i servizi dell’associazione, gli ambulatori PAS e le attività dedicate al soccorso e all’assistenza, rafforzando la presenza della rete socio-sanitaria sul territorio. Da qui vengono garantiti numerosi servizi a favore dei cittadini, tra cui i trasporti sociali per visite e terapie, i trasporti con mezzi attrezzati, il servizio di ambulanza per trasporti ordinari e i servizi di emergenza, oltre ad attività di sorveglianza anziani, telesoccorso e protezione civile. La Croce d’Oro promuove inoltre sportelli di ascolto e supporto, come quello dedicato alle donne vittime di violenza, collabora all’organizzazione di servizi sanitari per manifestazioni sportive e partecipa a progetti di sviluppo dei servizi socio-sanitari del territorio. Accanto a queste attività, l’associazione sostiene anche iniziative di solidarietà come l’Emporio Solidale, promuove progetti di solidarietà internazionale con l’accoglienza dei bambini Saharawi e mette a disposizione locali per visite specialistiche, rafforzando ulteriormente il ruolo della struttura come punto di riferimento per la comunità.

Nel corso della mattinata sono stati inoltre presentati e inaugurati i nuovi mezzi di soccorso, protagonisti di un giro inaugurale sul territorio comunale.

La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza.

La storia dell’associazione affonda infatti le proprie radici all’inizio del Novecento. La prima nascita risale al 1902, mentre una data fondamentale per la storia recente è il 5 maggio 1982, quando alcuni cittadini decisero di rifondare l’associazione per rispondere ai bisogni della comunità montespertolese. Tra i protagonisti di quella fase anche l’allora sindaco Luigi Nigi, presente alle celebrazioni e intervenuto per ricordare quel momento e l’importanza che la Croce d’Oro ha assunto negli anni per il paese.

La Croce d’Oro rappresenta oggi una realtà fondamentale per Montespertoli. Ogni giorno servizi essenziali per la vita quotidiana di molti cittadini vengono garantiti grazie al lavoro e alla dedizione dei volontari, che continuano a portare avanti una tradizione di solidarietà iniziata oltre un secolo fa.

DICHIARAZIONI

“Sono felice di essere presente all’inaugurazione di questa nuova sede delle Pubbliche Assistenze – osserva la presidente della SdS EVV, Francesca Giannì – che va nella direzione di un potenziamento dei presidi socio-sanitari presenti nel territorio dell’Empolese Valdelsa e in modo particolare di Montespertoli. Una struttura moderna, al passo con i tempi, in grado di rispondere attraverso servizi sempre più qualificati alle esigenze dei cittadini. È anche un’ulteriore dimostrazione della forza del tessuto associativo e del volontariato, che conferiscono valore a tutta la rete dei servizi di assistenza che sono presenti nella nostra area”.

“Oggi è un altro giorno che cambia Montespertoli. Con l’inaugurazione della nuova sede della Pubblica Assisenza Croce d’Oro si completa quello che anni fa è stato immaginato come Polo della Salute, un progetto ambizioso che voleva dare al nostro paese servizi sanitari moderni e vicini alla popolazione. La sanità deve essere di prossimità e offrire i suoi servizi in aderenza ai sistemi territoriali e ai bisogni di questi sistemi, con questa nuova sede si apriranno nuove opportunità, nuove occasioni per far crescere la rete del terzo settore sul territorio comunale. Tutto questo racconta una storia di tenacia, convinzione e collaborazione tra istituzioni e pubblica assistenza, senza una visione comune non sarebbe stato possibile andare avanti. Mi auguro che questa sede possa contribuire alla crescita dell’associazione come avvenuto negli ultimi quarant’anni.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

“L’inaugurazione della nuova sede rappresenta per la Croce d’Oro un momento storico: è il sogno che si realizza dopo anni di lavoro, impegno e fiducia da parte di tanti volontari e della comunità. Questa struttura ci permetterà di offrire servizi ancora più efficaci e vicini ai cittadini, rafforzando la rete socio-sanitaria sul territorio. È anche un modo per rendere omaggio ai soci fondatori e a tutti coloro che in questi 44 anni hanno contribuito a costruire e far crescere la nostra associazione”, ha dichiarato Mariano Falcini, presidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli.

“Oggi non chiudiamo soltanto una sede storica: compiamo un passaggio simbolico nella storia della nostra associazione. In questi muri sono passati volontari, generazioni, sacrifici e momenti difficili, ma anche amicizie, sorrisi e tante storie di servizio alla comunità. La forza della Pubblica Assistenza Croce d’Oro non è l’edificio che la ospita, ma le persone che la animano e i cittadini che continuano a sostenerla. Guardiamo al futuro con responsabilità, portando con noi lo spirito con cui nel 1982 fu fondata questa associazione: lo spirito del volontariato, fatto di presenza, dedizione e umanità. Ai volontari di ieri e di oggi va il nostro grazie più sincero e alla comunità di Montespertoli la promessa che continueremo ad esserci, sempre.”

— Emanuele Buti, vicepresidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli

"Quando nacque la Pubblica Assistenza Croce d’Oro, all’inizio non c’era nemmeno una sede vera e propria: per circa un anno i volontari furono ospitati in alcune piccole stanze del Comune, spazi molto limitati che rendevano difficile svolgere le attività. Fu allora che maturò l’idea di trovare una sistemazione più adeguata. Qui c’era un cinema dismesso e capimmo subito che poteva diventare il luogo giusto per far crescere la Pubblica Assistenza. Con il sostegno della comunità e grazie alla disponibilità di chi accettò quella soluzione, riuscimmo a trasformarlo nella sede che per oltre quarant’anni ha accompagnato la vita dell’associazione. Oggi vedere questo percorso continuare, con una nuova sede e con lo stesso spirito di servizio, è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità."

— Luigi Nigi, sindaco emerito di Montespertoli che inaugurò la sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro nel 1982

“Partecipare all’inaugurazione della nuova sede della Croce d’oro, è un doveroso riconoscimento concreto del lavoro, dell’impegno e della tenacia del presidente, di tutto il consiglio e di tutti i volontari. I nostri nuovi ambulatori che inauguriamo, saranno aperti nei prossimi mesi: un ulteriore passo avanti nel rafforzare il nostro radicamento territoriale e nella volontà di contribuire, nel segno dei valori di solidarietà e mutualismo, a garantire presidi sanitari di qualità in collaborazione con la sanità pubblica. Aprire gli ambulatori, essere parte del nuovo polo sociosanitario di Montespertoli è testimonianza del riconoscimento del valore del Terzo Settore come parte integrante del sistema sanitario pubblico e, ci auguriamo, anche della volontà dell’Ente Locale di iniziare percorsi di coprogrammazione e coprogettazione per l’erogazione dei servizi e di formazione di politiche pubbliche.” Dichiara Mario Pacinotti, Presidente Fondazione Pubbliche Assistenze

“L’inaugurazione della nuova sede della Croce d'Oro di Montespertoli va molto oltre il semplice taglio del nastro: è la dimostrazione concreta di quanto il volontariato organizzato continui a essere una colonna portante del welfare delle nostre comunità. In un tempo in cui i bisogni sociali crescono e le risorse pubbliche sono spesso insufficienti, le pubbliche assistenze tengono insieme i territori con migliaia di volontarie e volontari che ogni giorno garantiscono soccorso, servizi sanitari e vicinanza alle persone più fragili. Questa nuova sede rafforza la capacità di risposta per la comunità di Montespertoli e per il nostro Movimento, oltre a rappresentare un investimento sul futuro del volontariato. È anche un segnale chiaro: quando le istituzioni, le associazioni e i cittadini lavorano insieme si costruiscono risposte vere ai bisogni delle persone”. Presidente ANPAS, Dimitri Bettini.

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