La Pubblica Assistenza di Poggibonsi avrà una nuova ambulanza: "Obiettivo raggiunto"

“Un grande grazie a tutti coloro che hanno donato per l’acquisto della nuova ambulanza. La Pubblica Assistenza siamo tutti noi. E tutti insieme abbiamo centrato il risultato che ci eravamo prefissi”.

Giovanni Di Fede, presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv parla a chi hanno voluto condividere il grande obiettivo di una nuova ambulanza messa in strada dall’associazione già il 20 settembre scorso. Sono tante le persone che hanno risposto all’appello e hanno dato un contributo.

“E’ un risultato di tutti, dei nostri dipendenti, dei volontari, dei soci, delle associazioni che hanno dato una mano, di tutta Poggibonsi. Una ambulanza, un mezzo di soccorso, un mezzo di emergenza urgenza nuovo in più, attrezzato con le migliori tecnologie, è di tutti e per tutti – dice Di Fede – Non solo, è interesse di tutti contare sulle associazioni di volontariato e su se stessi. Sì, perché la Pubblica Assistenza siamo tutti noi. Sono tutti coloro che donano una parte del loro tempo o danno un contributo per dare forza ad un progetto di comunità. La raccolta ha dato ottimi risultati. E ribadisco il nostro grazie infinito. Nella sua parte più importante si è conclusa a fine anno scorso. Poi abbiamo deciso di prorogare fino al 28 febbraio scorso perché alcuni soci non avevano ancora avuto modo di donare”.

“Sappiamo di aver chiesto un contributo per un fine importante - continua Di Fede - E siamo altrettanto consapevoli che in futuro torneremo di nuovo a mettere in comunità e coinvolgere le persone in progetti destinati alla cittadinanza tutta, ad ulteriori grandi sfide a cui stiamo già lavorando. Pubblica Assistenza vuol dire partecipare alla condivisione degli obiettivi, costruire insieme, fare protezione civile, fare assistenza, essere protagonisti nelle emergenze, partecipare alla ricerca di soluzioni, avere una visione, guardare oltre e dare una mano”.

Il nuovo veicolo, abilitato all’attività di emergenza-urgenza, è equipaggiato con strumentazioni all’avanguardia: elettromedicali, aspiratore, kit trauma, defibrillatore. E’ dotato di un monitor multiparametrico che comunica con la centrale 118, in accoppiata con il tablet di bordo. Per la Pubblica Assistenza l’ultimo ingresso di un nuovo mezzo risale a marzo 2023. Sia la legge che l’impegno per la sicurezza impongono di rinnovare spesso le ambulanze. I limiti sono dieci anni o 250mila chilometri, dopodiché le ambulanze vanno destinate ai trasporti ordinari. I dieci anni valgono anche per le barelle, che sono presidi fondamentali.

Intanto dal 1 gennaio è già possibile tesserarsi e diventare soci dell’associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv. Diventare soci, dare un contributo vuol dire dare qualcosa a se stessi oltre che agli altri, essere gruppo, pensare ai bisogni che tutti hanno.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha 1200 soci, 100 volontari attivi, 7 dipendenti, 5 operatori del servizio civile, mezzi per il sociale, le ambulanze e i mezzi per la protezione civile. Per diventare soci della Pubblica Assistenza o rinnovare la tessera basta recarsi presso la sede dell’associazione in via Dante a Poggibonsi.

Fonte: Ufficio stampa

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