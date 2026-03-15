Riqualificazione dell'area esterna dell'asilo a Calci

Lunedì 16 Marzo 2026 inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di via della Propositura, che consentirà già da questa primavera di poter usufruire pienamente di questo spazio, essenziale per il benessere dei bambini, delle bambine e di tutto il personale scolastico. Si tratta di un intervento da tempo atteso, la necessità del quale era stata più volte sollecitata dalle famiglie e sottolineata anche dalle insegnanti dell’Istituto comprensivo Ilaria Alpi insieme all’amministrazione comunale di Calci.

“Gli investimenti sulla scuola e in particolare sugli edifici scolastici sono per noi una priorità - il commento di Valentina Ricotta, vicesindaca ff -, e in questi anni di mandato abbiamo sempre lavorato e continueremo a farlo, in stretta sinergia e collaborazione con la dirigenza scolastica, al fine di creare le migliori condizioni dove svolgere le attività didattiche, educative e lavorative in luoghi sicuri, accoglienti e rispondenti ai crescenti bisogni dei bambini e delle bambine, nonché di tutto il personale scolastico”.

L’investimento complessivo con risorse del bilancio del Comune di Calci è di circa 57mila euro, progettazione compresa. Nel dettaglio, saranno interamente rimosse l’attuale erba sintetica e le vecchie strutture di supporto, per procedere con la sistemazione del terreno e la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque piovane, con canalette e tombini di ispezione. Su 470mq oggetto dell’intervento, circa 300 saranno di nuovo coperti con erba sintetica, mentre 125 saranno dedicati ad area gioco in gomma colata. All’altezza del cancello, infine, sarà realizzato un marciapiede in cemento drenante di raccordo con la rampa di accesso alla scuola. Non saranno toccate le alberature e l’area in erba naturale sopraelevata, di circa 100mq.

“Dall’inizio di questa consiliatura, in poco più di due anni - ricorda Valentina Marras, assessora ai lavori pubblici e al patrimonio -, ammontano a oltre 150mila euro gli investimenti per gli interventi di manutenzione, decoro e organizzazione degli spazi interni che hanno riguardato il patrimonio scolastico del Comune. Con questo intervento andremo a risolvere le criticità segnalate e restituire così uno spazio nuovo, bello e stimolante".

"Occorrerà un po’ di pazienza per i possibili disagi - conclude Marras- e a tal fine assicuriamo fin da ora la disponibilità degli uffici comunali a monitorare l’andamento dei lavori, e da parte nostra per ogni eventuale necessità o richiesta di chiarimento da parte delle famiglie”.

La chiusura del cantiere, meteo permettendo, è prevista per la metà di Aprile. Per tutta la durata dei lavori, sarà necessario utilizzare il cortile su via della Propositura sia come unico accesso alla scuola sia come area per le attività esterne. La ditta incaricata dei lavori seguirà precise prescrizioni concordate con la dirigenza scolastica e il responsabile della sicurezza dell’Istituto comprensivo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

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