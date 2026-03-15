Spruzza spray in discoteca per rubare: 24enne denunciato

Verso le 1,50 di domenica 15 marzo la polizia è intervenuta a Firenze in una nota discoteca in via Pratese per lo spruzzo di spray al peperoncino a un cliente di 25 anni. Questi ha riferito di aver subito, nella medesima circostanza, il furto con strappo di una collanina dal collo.

La polizia, anche grazie alle indicazioni di testimoni, ha individuato e denunciato per rapina un 24enne che era ancora nel locale. L'aggressione è avvenuta dentro la discoteca. La collanina non è stata ritrovata. Il 24enne è stato denunciato a piede libero e non arrestato poiché non è stato trovato in flagranza di reato.

Non è stato necessario evacuare la discoteca. I sanitari comunque hanno soccorso per problemi agli occhi causati dalla sostanza urticante una giovane di 22 anni e un uomo di 29 anni; entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono andati anche i vigili del fuoco.