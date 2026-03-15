Atteggiamenti molesti e furti al supermercato: arrestato 51enne

Un 51enne senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze. A lui la polizia attribuisce atteggiamenti molesti nel quartiere dell'Isolotto e, in particolare, sette furti al supermercato di via Canova, commessi da luglio 2024 ad agosto 2025. L'uomo sarebbe colpevole anche della minaccia a un passante nella stessa strada con un coltello portato via dallo stesso centro commerciale.

Nei furti di cui viene accusato il 51enne ha rubato generi alimentari e, in un caso, anche un coltello da cucina. Nella vicenda della minaccia ha portato via il coltello - con lama di 15 centimetri - e lo ha puntato all'addome del passante. La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi.

Il 51enne era destinatario di un Daspo urbano, provvedimento emesso dal questore di Firenze ma violato più volte. Infine, suoi atteggiamenti molesti erano stati più volte segnalati nelle lamentele degli abitanti del quartiere alle forze dell'ordine. Ora il 51enne è a Sollicciano.

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