Tanto pubblico per 'Le Quattro Stagioni della Pace' a Montespertoli

Grande partecipazione di pubblico e intenso coinvolgimento emotivo hanno accompagnato la serata conclusiva dell’evento “Le Quattro Stagioni della Pace”, progetto artistico che ha intrecciato musica e parola in un percorso di teatro della narrazione affidato ai giovani.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, in occasione della Festa della Toscana 2025, dedicata al tema della Pace.

Nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Montespertoli, la musica di Antonio Vivaldi ha dialogato con la forza evocativa della parola scenica, dando vita a uno spettacolo capace di unire tradizione musicale e partecipazione delle nuove generazioni.

Il progetto narrativo e i testi sono stati ideati e curati da Giovanna M. Carli, che ha costruito un percorso poetico e teatrale nel quale le stagioni diventano metafora della pace, del cambiamento e della convivenza. Protagonisti di questo racconto sono stati i giovani narratori, che con sensibilità e autenticità hanno accompagnato il pubblico in un viaggio di immagini e riflessioni, trasformando il concerto in una vera esperienza di teatro della narrazione.

Ad accompagnare la narrazione, un ensemble di fiati composto da Mirella Pantano (flauto), Mario Dani (oboe), Massimiliano Ghiribelli (clarinetto), Gianfranco Dini (corno) e Maurizio Fedi (fagotto), che hanno interpretato con grande intensità le celebri pagine delle Quattro Stagioni, offrendo una lettura sonora raffinata e coinvolgente.

La serata ha visto inoltre la partecipazione e il saluto istituzionale delle assessore del Comune di Montespertoli Daniela Di Lorenzo e Annalisa Giotti, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di coinvolgere i giovani e di valorizzare il dialogo tra arti diverse.

Sono intervenuti anche il dott. Massimo Seghieri, presidente della Camera Musicale Fiorentina, e Carmelina Mazzone, addetta alle pubbliche relazioni, che hanno evidenziato il valore culturale e formativo di progetti artistici capaci di unire musica, teatro e partecipazione civica.

«Abbiamo voluto costruire un percorso in cui la musica dialogasse con la parola e con la sensibilità delle nuove generazioni. Il teatro della narrazione permette ai ragazzi di diventare protagonisti della cultura, di dare voce alle emozioni e ai valori della pace. In questo progetto le stagioni non sono solo quelle della natura raccontate da Vivaldi, ma diventano le stagioni dell’animo umano e della convivenza civile», ha dichiarato la curatrice Giovanna M. Carli.

Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la performance, riconoscendo nel progetto un momento di autentica condivisione culturale e partecipazione.

“Le Quattro Stagioni della Pace” si conclude così come un’esperienza artistica e comunitaria, in cui la grande tradizione musicale europea incontra la voce delle nuove generazioni, dimostrando come la cultura possa diventare spazio di dialogo, crescita e consapevolezza.

Fonte: Ufficio stampa

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