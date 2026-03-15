Tromba d'aria a Larciano 2025, contributo dalla Regione

Il 17 novembre 2025, nelle ore notturne, l'abitato del Comune di Larciano (Pistoia) è stato interessato da una violenta tromba d'aria che ha causato danni a diversi edifici tra cui la scuola del paese, con lesioni ai tetti e alberi caduti.

La Regione interviene con un contributo straordinario destinato sia alle famiglie che hanno subito danni alla propria abitazione, sia agli edifici pubblici di proprietà del Comune rimasti danneggiati, come da Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 62 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026” – art. 16 “Misure urgenti a sostegno del Comune di Larciano colpito dall’evento atmosferico del 17 novembre 2025”.

In particolare per quanto riguarda la famiglie che hanno visto la propria casa lesionata, La Regione si impegna ad erogare un contributo massimo di 90 mila euro, a seguito della definitiva individuazione dei beneficiari entro il 30 aprile 2026 da parte Comune.

Per quanto riguarda invece i danni subiti dagli edifici pubblici sempre il Comune di Larciano, entro 30 giugno prossimo, provvederà a inviare la stima degli interventi e conseguentemente la Regione provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa.

"La Regione è vicina ai Comuni e alle famiglie colpite da eventi meteo improvvisi ed estremi che purtroppo sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici- commentano il presidente Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika- la prevenzione è il nostro impegno costante, così come è prioritario il sostegno alle comunità colpite, qualora si verifichino fenomeni violenti e isolati come avvenuto a Larciano".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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