Elezioni Viareggio, Federica Maineri vince le primarie del centrosinistra

Federica Maineri sarà la candidata del centrosinistra per le prossime elezioni a Viareggio. Ha vinto le primarie con oltre il quaranta per cento dei voti. Ha superato l'ex assessore regionale Stefano Baccelli e la critica Antonella Serafini. La partecipazione è stata di oltre 2800 votanti.

Trentottenne, laureata in giurisprudenza, Maineri ha lavorato in Regione e ora è una libera professionista. Ha avuto ruoli amministrativi in comune a Viareggio e in provincia a Lucca. Si occupa di servizi pubblici locali. È iscritta al PD di Viareggio.