A Fucecchio incontro della Lega sul referendum sulla giustizia

Partecipazione all’iniziativa promossa dalla Lega a Fucecchio sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia. L’evento si è svolto sabato 14 marzo nel piazzale antistante il centro commerciale Coop di via di Fucecchiello, alla presenza dell’onorevole Andrea Crippa, commissario federale del partito in Toscana.

L’incontro è stato organizzato dal segretario locale del Carroccio e vicesegretario provinciale di Firenze Marco Cordone, insieme al segretario provinciale Federico Bussolin, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti della riforma sottoposta a referendum.

Durante l’iniziativa, Crippa ha spiegato che la sua presenza a Fucecchio ha voluto essere anche un riconoscimento all’attività dei militanti locali. Il parlamentare ha ricordato che i punti centrali della riforma sono "la separazione delle funzioni dei magistrati, due Consigli superiori della magistratura con sorteggio e l’Alta Corte disciplinare".

Cordone ha sottolineato il significato della consultazione referendaria, affermando che "la riforma sottoposta a referendum confermativo non è contro la magistratura, ma è a favore di una magistratura autonoma, indipendente e credibile ed è a favore dei cittadini e dello Stato di diritto".