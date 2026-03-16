A Santa Croce lo spettacolo della band del Rotary

Venerdì 20 marzo, la leggendaria Band del Rotary Club Santa Croce sull’Arno - Comprensorio del cuoio torna sul palco del Teatro Verdi con un nuovo spettacolo “La storia siamo noi, ma c’è posto anche per le favole”.

Accanto alle vecchie glorie della Band saranno protagonisti anche nuovi e conosciuti interpreti che renderanno la serata ancora più simpatica e divertente.

Ci saranno tante famose canzoni italiane e straniere che hanno fatto la storia della musica leggera, molte delle quali mai proposte in passato dalla Band Rotariana.

Il Rotary di Santa Croce sull’Arno - Comprensorio del cuoio, presieduto dal Dott. Antonio Martini, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in particolare gli sponsor e l’Amministrazione Comunale che ha concesso il suo Patrocinio.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 21,15 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

L’ingresso è libero, le eventuali offerte saranno destinate a sostenere il progetto Rotariano “Borse di studio sportive” pensato per promuovere valori come salute, inclusione, fair play e crescita personale attraverso lo sport dei ragazzi delle scuole primarie della nostra comunità.

Soci, famiglie, amici e cittadini sono invitati a condividere questa serata di musica e solidarietà: un piccolo gesto può trasformarsi in una grande opportunità per i più giovani della nostra comunità.