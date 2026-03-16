"Alberto Caramella nei suoi versi", terzo incontro a Firenze sul poeta

Dopo le tappe del marzo 2024 e del marzo 2025, prosegue il viaggio nella produzione poetica di Alberto Caramella (Firenze 1928-2007) con un incontro dedicato alla sua terza raccolta di liriche: Lunares Murales (Le Lettere 1999).

A organizzarlo venerdì 20 marzo, alle ore 16,30, presso la Sala Pio VI della Certosa di Firenze (via della Certosa n. 1, Galluzzo), è la Fondazione il Fiore di Firenze - da lui creata nel 1997 per dare una casa ai poeti, promuovendo «la poesia di Firenze e la poesia del mondo a Firenze» - in collaborazione con la Comunità di San Leolino.

L’incontro prevede, dopo l’introduzione della presidente della Fondazione il Fiore Maria Giuseppina Caramella, una conferenza su Lunares Murales della critica letteraria Ilaria Minghetti accompagnata dalla lettura di una selezione di poesie della silloge del 1999. Una raccolta, come dice Minghetti, che «costituisce un percorso di vita: un percorso di osservazione, di indagine, di ricerca dell’Esistere e dell’Esistente» in cui, «attraverso una profonda umanità, viene colto il senso della vita, nel particolare e nell’universale, con riflessioni e valutazioni, con dubbi e ricerche di risposte».

Questo appuntamento, a ingresso libero, fa parte del ciclo pluriennale “Alberto Caramella nei suoi versi”, che proseguirà fino al 2029 con incontri sempre a marzo, il mese in cui nacque e morì, pensati per mettere a fuoco e rivivere i tratti salienti della poetica di Caramella, «stupendo indagatore della vita e dell’Io», come lo ha definito Ilaria Minghetti, che ha saputo «scavare nell’anima» ed è stato «capace di cogliere il particolare significativo ed elevarlo a simbolo universale e, viceversa, di cogliere verità universali e farle vivere nel particolare quotidiano».

Per ulteriori informazioni, Fondazione il Fiore. Tel.: 055-225074

Alberto Caramella (2 marzo 1928 – 12 marzo 2007) è stato avvocato, poeta e scrittore. Nato a Firenze, vi ha trascorso tutta la vita svolgendo un’intensa attività professionale e d’insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza prima e la Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri poi.

Ha sempre coltivato l’amore per la poesia e parallelamente alla realizzazione della Casa della Luce sulle colline di Bellosguardo, destinata nel 1997 a sede della Fondazione il Fiore, di cui è stato fino all’ultimo l’animatore, ha cominciato a far emergere le poesie di una vita, a partire dalla pubblicazione nel 1995, presso la casa editrice Le Lettere, della sua prima raccolta: ‘Mille scuse per esistere’, con prefazione di Giorgio Luti e, in appendice, una lettera di Mario Luzi all’autore.

Ha ottenuto vari riconoscimenti fra i quali: Vincastro d’Argento “Premio a una Vita”, Accademia degli Incamminati, maggio 1999. XXXIV Premio internazionale “Le Muse”, Musa Calliope per la poesia, giugno 1999. Premio Nazionale di Poesia Alessandro Contini Bonacossi, VI Edizione Sez. A, Primo classiﬁcato, settembre 1999. Diploma d’onore per “La poesia e il Mecenatismo” Premio Cultura Firenze-Europa “Mario Conti”, 25 novembre 2000. Premio letterario di Poesia e Narrativa “Le Muse - Pisa 2000”, II Edizione Sez. A, Poesia Edita, Primo Premio per “Cartella di vacanza”, giugno 2001. Premio E. Montale “Fuori di casa”, Sezione poesia, luglio 2002. Premio di Poesia Lerici Pea, Menzione Speciale della Giuria, settembre 2003. Riconoscimento speciale Trofeo del Comune di Pisa, Premio Letterario “Le Muse - Pisa 2000”, V Edizione, maggio 2004. Premio Nazionale di Poesia “Astrolabio” 2004, Primo classiﬁcato per la Sezione “Volume Edito di Poesia”, febbraio 2005. XL Premio Internazionale “Le Muse”, Musa Talia per la prosa, Giugno 2005. Premio Lerici Pea, sezione “Pietas”, settembre 2005. Premio Letterario Nazionale di poesia e narrativa “Le Muse - Pisa 2000”, VII Edizione, Premio Speciale Trofeo del Presidente della Repubblica, 2006.

Opere edite: ‘Mille scuse per esistere (1945-1995)’, Le Lettere, Firenze 1995; ‘I viaggi del Nautilus (1945-1997)’, ivi 1997; ‘Lunares murales (1945-1999)’, ivi 1999; ‘La Casa della Luce - Il Futuro cerca il Futuro’, Milano, Vanni Scheiwiller All’Insegna del Pesce d’Oro, Fondazione il Fiore, Firenze 1999; ‘Il soggetto è il mare (il libro dei nodi)’, Edizioni Stampa, Varese 2000; ‘Interrogazione di poesia’, Crocetti Editore, Milano 2000; ‘Cartella di vacanza (sur le Lac Léman)’, Edizioni Polistampa, Firenze 2000; ‘La nuova città di Scandicci si specchia con Firenze (una proposta tra poesia e architettura) - The new city of Scandicci finds a mirror in Florence (a proposal between poetry and architecture)’, ivi 2000; ‘Festa di Vivere i Mostri del Moto’, Edizioni Artichaut, Firenze 2001; ‘Pulizia (o del percezionismo)’, Passigli Editori, Firenze 2004; ‘Il libro liberato’, Passigli Editori, Firenze 2005.

Fonte: Ufficio stampa