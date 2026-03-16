Addio a Aldemaro Toni, direttore della rivista Erba d'Arno

È scomparso ieri, domenica 15 marzo, all'età di 90 anni Aldemaro Toni, storico direttore fucecchiese della rivista Erba d'Arno e fondatore delle Edizioni dell'Erba. Nato a Fucecchio, città in cui ha vissuto per tutta la vita, Toni ha dato vita nel 1980 alla rivista Erba d'Arno, che lo scorso anno ha celebrato 45 anni di attività.

Sotto la sua guida, le Edizioni dell'Erba hanno ampliato gli orizzonti della rivista, spaziando dalla poesia alla narrativa, dall'architettura all'archeologia, fino allo studio della storia e delle trasformazioni del territorio.

La comunità di Fucecchio si stringe al dolore dei familiari, ricordando con affetto e gratitudine il suo impegno culturale.

I funerali si terranno mercoledì 18 marzo alle 10 presso la Collegiata di Fucecchio.