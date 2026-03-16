Alla Domus Mazziniana si presenta 'Caso per caso. Una storia sociale delle discriminazioni razziali'

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Martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni di Palazzo Venera (via Santa Maria 36), e in streaming sui canali social della Domus Mazziniana, prende avvio il ciclo di presentazioni “Clioscopio – le domande del presente lo sguardo della storia” dedicato a “Ebrei ed Ebraismo: le parole per parlarne” organizzato dalla Domus Mazziniana e dal CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa, con la presentazione del volume Caso per caso. Una storia sociale delle discriminazioni razziali (1938-1943) (Viella, 2025) di Enrica Asquer,

Ne discuteranno con l’autrice Carlotta Ferrara degli Uberti (CISE-Università di Pisa) e Simon Levis Sullam (Università di Ca’ Foscari, Venezia). Coordina l’incontro Gianluca Fulvetti (CISE-Università di Pisa)

Il volume si inserisce nel solco della storia sociale della cittadinanza, che affronta attraverso una inedita e originale analisi delle richieste di discriminazione presentate da cittadini italiani identificati come “di razza ebraica” sulla base della legislazione antisemita del 1938.

Enrica Asquer è professoressa associata di Storia contemporanea all’Università di Genova. Si occupa di storia sociale e culturale dell’età contemporanea. Fra le sue principali pubblicazioni: La rivoluzione candida. Storia sociale della lavatrice in Italia (1945-1970), Carocci 2007; Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del miracolo economico, Laterza 2011

Fonte: Domus Mazziniana

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