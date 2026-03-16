Alla Domus Mazziniana si presenta 'Caso per caso. Una storia sociale delle discriminazioni razziali'

Martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni di Palazzo Venera (via Santa Maria 36), e in streaming sui canali social della Domus Mazziniana, prende avvio il ciclo di presentazioni “Clioscopio – le domande del presente lo sguardo della storia” dedicato a “Ebrei ed Ebraismo: le parole per parlarne” organizzato dalla Domus Mazziniana e dal CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa, con la presentazione del volume Caso per caso. Una storia sociale delle discriminazioni razziali (1938-1943) (Viella, 2025) di Enrica Asquer,
Ne discuteranno con l’autrice Carlotta Ferrara degli Uberti (CISE-Università di Pisa) e Simon Levis Sullam (Università di Ca’ Foscari, Venezia). Coordina l’incontro Gianluca Fulvetti (CISE-Università di Pisa)
Il volume si inserisce nel solco della storia sociale della cittadinanza, che affronta attraverso una inedita e originale analisi delle richieste di discriminazione presentate da cittadini italiani identificati come “di razza ebraica” sulla base della legislazione antisemita del 1938.
Enrica Asquer è professoressa associata di Storia contemporanea all’Università di Genova. Si occupa di storia sociale e culturale dell’età contemporanea. Fra le sue principali pubblicazioni: La rivoluzione candida. Storia sociale della lavatrice in Italia (1945-1970), Carocci 2007; Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del miracolo economico, Laterza 2011
Fonte: Domus Mazziniana
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro