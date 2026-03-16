Festa a Capanne per i 50 anni di attività dell'Oreficeria Flora Gioielli

Grandissima partecipazione a Capanne di Montopoli Valdarno per festeggiare i 50 anni di attività dell'Oreficeria Flora Gioielli. Mezzo secolo di storia celebrato con un riconoscimento consegnato dal presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e dal presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia a Flora Dello Russo, fondatrice e titolare dell'attività insieme alla figlia Marilena Gambale. Presenti per il Comune di Montopoli Valdarno la sindaca Linda Vanni e l'assessore alle Attività produttive Andrea Marino.

"Siamo felici di aver visto così tante persone a festeggiare un traguardo storico per il nostro negozio" racconta la titolare Marilena Gambale. "Tutto ha avuto inizio nel 1976 grazie a mia mamma, una giovanissima Flora che impara la professione di orologiaia dal fratello Carmine e decide di aprire la sua bottega in via Nazionale n. 48, nel cuore del paese di Capanne. Una piccola stanza arredata con poche vetrine e un bancone con un angolo dedicato alle riparazioni. Con il passare degli anni, a piccoli passi, il negozio si è ampliato, offrendo sempre più servizi ai clienti, come riparazioni di orologi vintage, meccanici e al quarzo, riparazioni di vecchi gioielli, rielaborazioni su modelli forniti dal cliente, realizzazione di gioielli nuovi, personalizzazioni di gioielli in oro e argento e articoli da regalo per ogni occasione. Abbiamo cercato di mantenere sempre vive attenzione, professionalità e dedizione verso il cliente e vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi 50 anni, augurandoci di fare ancora tanta strada insieme".

"È con immenso piacere che esprimiamo le più vive congratulazioni all'Oreficeria Flora per lo straordinario traguardo dei 50 anni di attività" i complimenti del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Mezzo secolo di storia non è solo un dato statistico, ma il racconto di una passione che attraversa le generazioni. In un mondo che corre veloce e che spesso premia l'effimero, l'Oreficeria Flora rappresenta un presidio di eccellenza, fiducia e professionalità per l'intera comunità montopolese. Raggiungere le 'nozze d'oro' con il proprio lavoro significa aver saputo coniugare la tradizione orafa con la capacità di rinnovarsi, restando un punto di riferimento insostituibile nel tessuto commerciale locale. Realtà come questa sono l'anima dei nostri paesi: creano valore, offrono bellezza e mantengono vivi i nostri centri storici. Ai titolari dell’oreficeria Flora va il nostro ringraziamento per la dedizione e la resilienza dimostrate in questi cinque decenni. Siete l'esempio di quella 'Toscana del fare' che ci rende orgogliosi".

"Complimenti a Flora Dello Russo e alla sua splendida famiglia per il traguardo delle Nozze d’oro dell’oreficeria. Un’attività cresciuta nel tempo grazie al lavoro di un’intera famiglia e all’affetto dei tanti clienti. Un'istituzione per la frazione delle Capanne e non solo, un esempio di come le attività possano essere centrali nella vita di una comunità. Lo dimostrano le tante persone presenti alla festa per i 50 anni" le congratulazioni della sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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