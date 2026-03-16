Giornata Mondiale dell'Acqua: a Cascina un convegno di Acque su risorsa idrica e parità di genere

“Where water flows, equality grows”: dove scorre l'acqua, cresce l'uguaglianza. È questa la frase-simbolo scelta dagli organizzatori dell’edizione 2026 della Giornata Mondiale dell’Acqua, incentrata sul tema “Acqua e parità di genere”. Coordinata da Unicef e UN Women (l’ente delle Nazioni Unite dedicato all’emancipazione delle donne), la campagna evidenzia come l'accesso sicuro all’acqua potabile e ai servizi igienici sia fondamentale per l’uguaglianza di genere, puntando a valorizzare il ruolo di donne e ragazze nella soluzione ai problemi idrici a livello globale.

In linea da sempre con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 sulla parità di genere, Acque - gestore idrico del Basso Valdarno in collaborazione con il Comune di Cascina promuove per l’occasione il convegno dal titolo “Acqua e parità: una sfida globale, una responsabilità locale”, in programma per il prossimo giovedì 19 marzo, dalle ore 10, presso la sala del Consiglio Comunale di Cascina. L’iniziativa, aperta al pubblico, nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo dell’accesso all’acqua come fattore di equità, inclusione e tutela dei diritti, mettendo in dialogo esperienze di cooperazione internazionale, mondo accademico e realtà del territorio.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Michelangelo Betti, sindaco del Comune di Cascina, e con l’introduzione di Simone Millozzi, presidente di Acque. Seguirà l’intervento di Elisa Giuliani, prorettrice per la sostenibilità e l’Agenda 2030 dell’Università di Pisa, che offrirà una prospettiva accademica sul tema dell’accesso all’acqua come leva di equità e sviluppo sostenibile. Lo sguardo sulla cooperazione internazionale sarà arricchito dalle testimonianze di Pascaline Oulene, coordinatrice nazionale del Movimento Shalom in Burkina Faso, e di Chiara Lombardi, responsabile del progetto Nepal per l’Associazione El Comedor Giordano Liva, che porteranno esperienze dirette dai contesti in cui l’accesso ai servizi essenziali rappresenta una sfida quotidiana. Il legame tra acqua, diritti e pari opportunità sarà approfondito da Giovanna Zitiello della Casa della Donna di Pisa, mentre Giulia Guainai, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cascina, offrirà una riflessione sul ruolo delle istituzioni locali nel promuovere inclusione e contrasto alle fragilità sociali. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Guastamacchia, amministratore delegato di Acque.

Con questo appuntamento, Acque intende ribadire il proprio ruolo di azienda pubblica attenta non solo alla gestione della risorsa idrica, ma anche al valore sociale che riveste, promuovendo una riflessione condivisa sul legame tra acqua, diritti e parità di genere. Un impegno che guarda al contesto globale, ma che trova senso e concretezza nelle responsabilità e nelle azioni quotidiane sul territorio.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa