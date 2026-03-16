Cascina, la Lega attacca il Pd: "L'ascolto dei cittadini non può iniziare solo in campagna elettorale"

La Lega di Cascina attacca il Partito Democratico, criticando l'iniziativa di incontri con i cittadini promossa dai Dem in piena campagna elettorale. In una nota, i leghisti sottolineano come, durante l'attuale mandato, molti cittadini si siano rivolti a loro perché non riuscivano a ottenere ascolto dall’amministrazione, denunciando risposte assenti o commenti cancellati dai canali social del Sindaco: "In tanti ci hanno raccontato di non essere riusciti neppure a ottenere un appuntamento con il Sindaco, mentre altri hanno segnalato che domande scomode e commenti critici vengono cancellati dalla sua pagina social oppure rimangono senza risposta".

Il partito del Carroccio attacca ora l'amministrazione, che "improvvisamente dà valore all'ascolto proprio alla vigilia delle elezioni". "L'ascolto dei cittadini - concludono - non può essere un esercizio da campagna elettorale, ma dovrebbe essere il fondamento dell’azione amministrativa, ogni giorno, per tutta la durata del mandato".

La nota integrale

Negli ultimi giorni abbiamo letto con interesse un post del Partito Democratico di Cascina in cui si racconta di una serie di incontri con i cittadini per capire bisogni, aspettative e raccogliere idee per il futuro della città. Incontri dai quali, a quanto si legge, dovrebbero nascere nuove proposte.

Un’iniziativa che arriva però proprio ora, in piena campagna elettorale, e che per questo solleva una domanda tanto semplice quanto inevitabile: dove sono stati in questi ultimi cinque anni?

Durante questo mandato sono stati molti i cittadini che si sono rivolti a noi e non solo a noi. pur essendo all’opposizione, perché non sapevano più a chi chiedere ascolto. Cittadini che cercavano semplicemente qualcuno disposto ad accogliere le loro segnalazioni e a dare voce alle loro difficoltà.

In tanti, in questi anni, ci hanno raccontato alcuni di non essere riusciti neppure a ottenere un appuntamento con il Sindaco. Altri ci hanno segnalato che domande scomode e commenti critici vengono cancellati dalla sua pagina social, oppure rimangono senza risposta quando riguardano problemi reali della città o critiche all’operato dell’amministrazione.

Per questo oggi stupisce vedere il Partito Democratico riscoprire improvvisamente il valore dell’ascolto proprio alla vigilia delle elezioni. L’ascolto dei cittadini non può essere un esercizio da campagna elettorale, ma dovrebbe essere il fondamento dell’azione amministrativa, ogni giorno, per tutta la durata del mandato.

Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: stare tra la gente, raccogliere segnalazioni, portare nelle sedi istituzionali le istanze dei cittadini e trasformarle in proposte concrete per Cascina.

Perché i cittadini meritano rispetto e attenzione sempre, non solo quando si avvicina il momento del voto.

Maria Pia Morella | Segretario Lega Salvini Cascina

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