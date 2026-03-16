Castelfiorentino: sospensione dell'acqua giovedì 19 marzo per lavori sulla rete idrica

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, giovedì 19 marzo, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Giachi (nel tratto compreso tra le vie Roosevelt e Nanni) e Bellucci (tra le vie Manetti e Giachi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 20 marzo, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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