Castelfiorentino: sospensione dell'acqua giovedì 19 marzo per lavori sulla rete idrica

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Interruzione prevista dalle 8 alle 12 in alcune vie del centro: possibili fenomeni di intorbidamento al ripristino del servizio. Rinvio previsto in caso di maltempo

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, giovedì 19 marzo, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Giachi (nel tratto compreso tra le vie Roosevelt e Nanni) e Bellucci (tra le vie Manetti e Giachi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 20 marzo, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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