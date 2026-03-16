Chiusura del Ponte sull'Elsa, la Città Metropolitana ha rivisto gli orari della navetta sostitutiva

Rivisti gli orari della navetta sostitutiva per favorire gli studenti nei territori di Certaldo, San Gimignano e Gambassi, in vigore dal 16 marzo.

La Città Metropolitana ha rivisto gli orari del servizio di bus navetta sostitutivo attivato a seguito della chiusura del ponte sull’Elsa per lavori, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti pendolari e in particolare per gli studenti e le studentesse provenienti da Siena e da Empoli.

Ricordiamo che il cronoprogramma della chiusura, che riguarda sia il transito veicolare che pedonale, era stata già definita e comunicata con largo anticipo e che prosegue fino al 30 settembre 2026.

Il nuovo orario è in vigore dal 16 marzo. Le corse in partenza dalla stazione di Certaldo sono state riorganizzate per essere meglio coordinate con gli arrivi dei treni provenienti da Siena.

Nella fascia centrale della giornata il servizio viene inoltre rafforzato: tra le 13 e le 15 le navette partono ogni mezz’ora, così da garantire una maggiore continuità del collegamento. In particolare, la corsa delle 15 è stata programmata per intercettare il flusso degli studenti di rientro da Siena, in arrivo alla stazione di Certaldo con il treno previsto alle 14.53.

Resta inoltre l’indicazione operativa di garantire la massima attenzione alle coincidenze ferroviarie: in caso di ritardo annunciato del treno, sarà chiesto all’autista della navetta di attendere l’arrivo dei passeggeri, così da assicurare il collegamento.

La revisione degli orari nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dal confronto con cittadini, studenti e pendolari, con l’obiettivo di rendere il servizio sostitutivo più efficiente e vicino ai bisogni di chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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