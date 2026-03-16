Collegonzi e Piccaratico, in estate via ai lavori di metanizzazione

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I lavori a cura di Toscana Energia, a favore di circa cento famiglie delle due frazioni

Toscana Energia avvierà entro giugno i lavori di estensione della rete gas metano nel Comune di Vinci, per complessivi 1.900 metri di nuova condotta relativi al primo lotto dell’intervento in Via di Collegonzi. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista entro la fine dell’anno.

Il progetto è stato illustrato ieri sera, venerdì 13 marzo 2026, nell’incontro organizzato nei locali della Casa del Popolo di Spicchio, in Via Limitese, nel quale sono intervenuti Daniele Vanni, sindaco di VinciFabio Giorgetti, presidente di Toscana Energia, insieme ai tecnici Fabio Parenti, Elisabetta Tronfi e Alessandra Esposito, sempre di Toscana Energia.

Si tratta di un intervento importante, atteso da tempo dai cittadini di Collegonzi e Piccaratico e nato proprio da una richiesta arrivata direttamente dai residenti delle due frazioni - ha spiegato il sindaco.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 2 chilometri di nuova rete di distribuzione del gas metano, un investimento complessivo che sarà sostenuto da Toscana Energia al termine di tutti e tre i lotti.

Grazie a questo intervento sarà possibile portare il servizio del metano a oltre cento famiglie, migliorando la qualità della vita dei residenti e offrendo una soluzione energetica più efficiente e sostenibile per le abitazioni della zona.

Con l’avvio dei lavori già nel corso dell’estate, sarà possibile dare una risposta concreta alle esigenze espresse dai cittadini e continuare nel percorso di miglioramento dei servizi nelle frazioni”.

La nuova rete sarà realizzata secondo gli standard tecnologici più avanzati e sarà completamente digitalizzata, con sistemi di monitoraggio continuo che garantiranno un servizio ancora più sicuro, efficiente e sostenibile. La digitalizzazione consentirà inoltre di intervenire da remoto sulla rete e sugli impianti, raccogliere e analizzare i dati operativi e ottimizzare i programmi di manutenzione predittiva.

I successivi interventi riguarderanno:

Via di Collegonzi – 2° lotto, per ulteriori 900 metri di sviluppo rete;

Via di Piccaratico, per una lunghezza di 900 metri.

Toscana Energia prosegue così nel proprio impegno a favore del territorio, ampliando l’accesso al servizio e migliorando la qualità delle infrastrutture energetiche a beneficio di cittadini e imprese.

Vanni ha concluso dicendo che “l’amministrazione comunale desidera ringraziare Toscana Energia per la disponibilità dimostrata e per aver condiviso con il Comune la volontà di realizzare un’opera significativa per il territorio e per le comunità locali”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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