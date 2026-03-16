Controlli dei carabinieri a Volterra: denunciato 22enne dopo lite, sanzioni per 7mila euro

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Volterra nel pomeriggio del 13 marzo, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione del degrado urbano e al contrasto dei reati predatori e della microcriminalità diffusa.

L’operazione ha interessato le principali arterie stradali e le aree di aggregazione del territorio comunale, con l’impiego di più pattuglie impegnate nel monitoraggio della circolazione e nella verifica delle attività commerciali.

Nel corso delle attività i militari hanno denunciato in stato di libertà un 22enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, al termine di un alterco per futili motivi, avrebbe intimidito alcuni coetanei brandendo un coccio di vetro. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di neutralizzare la minaccia e identificare il responsabile, evitando che la situazione degenerasse in ulteriori episodi di violenza.

Il bilancio dei controlli conta 133 persone identificate, 105 veicoli controllati, 5 contravvenzioni al Codice della strada per un importo complessivo di circa 7mila euro, oltre al sequestro di due veicoli per gravi irregolarità e alla verifica di un esercizio commerciale.

L’attività rientra nella più ampia strategia di prevenzione disposta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, volta ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini e a contrastare fenomeni di inciviltà e criminalità nelle aree urbane e periferiche.