Controlli serali in centro contro mala-movida e sosta selvaggia a San Miniato, 32 sanzioni

Sono ripresi venerdì sera i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta irregolare nelle aree immediatamente fuori dai confini della ZTL. Un’azione coordinata che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri di San Miniato e la presenza del carroattrezzi. L’attività di controllo è stata organizzata con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la vivibilità del centro storico, in particolare nei giorni di maggiore afflusso. In molti casi, infatti, la sosta selvaggia nelle aree limitrofe alla ZTL crea situazioni di potenziale pericolo per pedoni e residenti e ostacola la regolare circolazione. L’iniziativa si inserisce nel percorso di dialogo che l’amministrazione comunale ha portato avanti negli anni con i residenti del centro storico e con le loro legittime richieste. Tra gli impegni presi dall’amministrazione c’era proprio quello di intensificare i controlli serali per garantire maggiore ordine e sicurezza. Nel corso della serata sono state elevate 31 sanzioni per divieto di sosta e 1 sanzione per circolazione in senso contrario in Piazza Grifoni, anche se l’obiettivo principale dell’operazione resta soprattutto quello della prevenzione e della deterrenza. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

«Il rafforzamento dei controlli serali nel centro storico era un impegno che avevamo preso con i residenti e che stiamo portando avanti con determinazione – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi –. La presenza congiunta di Polizia Locale, carabinieri e carroattrezzi serve prima di tutto a prevenire comportamenti scorretti e a garantire sicurezza e rispetto delle regole. Vogliamo che il centro storico continui a essere un luogo vivo e frequentato, ma nel rispetto di chi lo abita e della sicurezza di tutti. Ringraziamo gli assessori e gli assessorati coinvolti, il comandante Dario Pancanti e gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri di San Miniato e la ditta Valiani per la collaborazione e per il supporto fornito durante i controlli»

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa