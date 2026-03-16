CSA Intifada ed Empoli Antifascista avviano una raccolta di medicinali per Cuba

La lista dei farmaci é visibile sulle pagine social
Il CSA Intifada ed Empoli Antifascista annunciano l’attivazione di un punto di raccolta di medicinali e presidi sanitari destinati a Cuba. Questa iniziativa nasce con un obiettivo chiaro e fondamentale: fornire un aiuto concreto per aggirare l’embargo statunitense, che da oltre sessant’anni colpisce duramente l’isola e il suo sistema sanitario.
Le sanzioni economiche e commerciali continuano a limitare gravemente l’accesso a farmaci, attrezzature mediche e cure essenziali, gravando in primo luogo sulla vita quotidiana della popolazione civile. Noi vogliamo rompere questo muro di isolamento e ingiustizia.
Con questa raccolta trasformiamo la nostra solidarietà in azione pratica. Vogliamo portare i nostri aiuti direttamente al popolo cubano: un popolo resistente, fiero e bellissimo, che non ha mai smesso di lottare per la propria dignità e la propria indipendenza.
Invitiamo tutta la cittadinanza e le realtà solidali del territorio a partecipare e a dare il proprio contributo.
Punto di raccolta al centro sociale intifada lunedì mercoledì e giovedi dalle 18 in poi.
O chiamare il 3396405436
La lista dei farmaci é visibile sulle nostre pagine social
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