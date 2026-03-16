Nasce 'Divin Boccaccio', il progetto strategico per il valore turistico della Valdelsa

​L’Associazione 'Terra di Valdelsa' presenta un piano di marketing territoriale integrato per valorizzare eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche nel segno del celebre poeta di Certaldo.

​Giovanni Boccaccio non è solo un’icona della letteratura mondiale, ma un vero e proprio asset strategico per la terra che gli ha dato i natali. Con questa consapevolezza, il direttivo dell’associazione Terra di Valdelsa annuncia il lancio di 'Divin Boccaccio', quale esclusivo progetto di marketing territoriale volto a mettere a sistema le straordinarie risorse del comprensorio.

​Il progetto, nasce per rispondere alla necessità di una narrazione unitaria e moderna di un territorio unico al mondo.

La Valdelsa, situata in una posizione logistica privilegiata tra le città d’arte di Firenze, Siena e Pisa, e pronta anche ad ammortizzare l'overbooking di queste rinomate mete di riferimento, vanta un patrimonio di architetture storiche, paesaggi iconici e produzioni enogastronomiche di altissima qualità che il brand 'Divin Boccaccio' intende coordinare e promuovere nell'ottica di un turismo esperienziale, sostenibile e slow.

​Sotto l'egida di questa nuova identità, verranno attivate azioni mirate a creare un volano di sviluppo per l’intero comparto turistico attraverso il valore delle azioni e produzioni:

- ​Valorizzazione Enogastronomica: Selezione e promozione delle eccellenze quali vino, ollio e l'autoctona cipolla.

- ​Eventi e Relazioni: Organizzazione di manifestazioni e partecipazione a fiere di settore e tavoli di confronto con i principali player della promozione turistica nazionale e internazionale.

- ​Innovazione Digitale: Implementazione di strumenti tecnologici avanzati per migliorare l'accoglienza, agevolare i flussi dei visitatori e incentivare la permanenza media nelle strutture ricettive locali.

​Verso il lancio ufficiale

​L’associazione ha già avviato i necessari confronti con le istituzioni locali, auspicando una collaborazione proficua per la piena riuscita dell’iniziativa.

​"La Valdelsa gode di una fama internazionale diretta e riflessa ed ha grandi potenzialità per brillare di luce propria – fanno sapere dal direttivo – Boccaccio è il nostro ambasciatore nel mondo, e attraverso questo progetto vogliamo trasformare la sua eredità in un'opportunità concreta di crescita per le nostre imprese e i nostri borghi".

​La presentazione ufficiale e pubblica del progetto 'Divin Boccaccio' si terrà nei primi giorni di aprile. Durante l’evento verranno svelati i dettagli operativi, i partner coinvolti e le prime tappe del cronoprogramma annuale.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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