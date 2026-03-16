Due arresti per droga tra Lucca e Viareggio nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 22enne e un 28enne, fermati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio in due distinti interventi effettuati il 13 marzo.

Il primo arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile della questura di Lucca, intervenuti dopo alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato movimenti sospetti di un giovane a bordo della propria auto. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato nove involucri di cocaina nascosti nello sterzo del veicolo e 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel corso dell’accertamento il 22enne avrebbe tentato di disfarsi di due dosi, mentre un’ulteriore pallina della stessa sostanza è stata trovata nella disponibilità di un acquirente poco prima dell’intervento degli agenti. Il giovane è stato arrestato in flagranza e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, con droga e denaro sequestrati.

Sempre il 13 marzo, a Viareggio, gli agenti del commissariato di polizia hanno fermato un uomo che aveva cercato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Il controllo ha portato al ritrovamento di circa 17 grammi di hashish nascosti nella tasca dei jeans e di otto dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa sei grammi, occultate in una piccola tasca artigianale ricavata nella manica del giubbotto.

L’uomo, identificato come un 28enne di origine marocchina, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.