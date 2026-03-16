Empoli ricorda monsignor Palloni a 53 anni dalla scomparsa

'Ricordando monsignor Palloni' è il tema dell'iniziativa in programma venerdì prossimo, 20 marzo, alle 18 alla sala delle Adunanze della Misericordia di Empoli. A ricordare il Proposto di Empoli, scomparso proprio il 20 marzo del 1972, saranno alcune persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato durante il suo servizio nella chiesa empolese avvenuto nel difficile periodo della seconda guerra mondiale.

Dopo i saluti del sindaco Alessio Mantellassi, interverranno Don Guido Engels, attuale Proposto, il vicesindaco Nedo Mennuti, l'ex sindaco Varis Rossi, Alberto Cioli, Bruno Seri, Massimo Matteoli, Emilio Cioni e Rita Fiorini, oltra a coloro che lo hanno conosciuto e lo vorranno ricordare. Coordinano la serata Gianni Assirelli e Paolo Pianigiani.

Nato a Scandicci, monsignor Palloni arrivò in Collegiata nel 1943 succedendo a Giulio Lorini di Borgo San Lorenzo e lasciando poi il testimone a Giovanni Cavini. Palloni fu colui che guidò la chiesa empolese durante la seconda guerra mondiale e fu proprio lui a raccogliere e seppellire i morti della tragica fucilazione del 24 luglio 1944, opera dei nazi-fascisti. Le notizie su di lui si trovano negli archivi parrocchiali dove sono custoditi alcuni suoi scritti ma è soprattutto nei ricordi di chi lo ha conosciuto che emerge la figura di un parroco molto amato dagli empolesi, una persona semplice, capace di vivere il proprio ministero nello spirito del Vangelo, accanto ai giovani ed a chiunque bussasse alla sua porta.

Venerdì sera la sua Empoli lo ricorderà ancora.

Fonte: Ufficio stampa