Prosegue la stagione di prosa del Teatro Shalom con 'Fichi d'India e girasoli'

Cultura Empoli
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(foto gonews.it)

Domenica 22 marzo alle ore 16.30 andrà in scena al Teatro Shalom di Empoli 'Fichi d'India e girasoli', il sesto e ultimo spettacolo della quinta rassegna di vernacolo ShalominScena. Lo spettacolo, in 3 atti, è presentato dalla Compagnia teatrale La Martinicca.

Interpreti: Cristina Campori; Massimo Cioffi; Romano Franceschi; Simone Stortini; Anna Tognetti; Francesca Tramaglino

Regia: Romano Franceschi

6. 22 marzo fichi e girasoli rassegna SHALOMinSCENA 2026 vernacolo

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