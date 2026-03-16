Prosegue la stagione di prosa del Teatro Shalom con 'Fichi d'India e girasoli'

Domenica 22 marzo alle ore 16.30 andrà in scena al Teatro Shalom di Empoli 'Fichi d'India e girasoli', il sesto e ultimo spettacolo della quinta rassegna di vernacolo ShalominScena. Lo spettacolo, in 3 atti, è presentato dalla Compagnia teatrale La Martinicca.
Interpreti: Cristina Campori; Massimo Cioffi; Romano Franceschi; Simone Stortini; Anna Tognetti; Francesca Tramaglino
Regia: Romano Franceschi
6. 22 marzo fichi e girasoli
rassegna SHALOMinSCENA 2026 vernacolo
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Attualità
16 Marzo 2026
Si affaccia una nuova settimana a Palazzo Leggenda e tante iniziative sono pronte per le famiglie. Mercoledì 18 marzo alle 17 è il momento delle letture con Una Torre di storie. Un delicato [...]
Empoli
Cultura
14 Marzo 2026
La paura delle guerre incombe su tutti noi. Ma non è vero che ‘farsi al guerra’ è la condizione naturale e assoluta dell’uomo. Questa deve essere la nostra speranza e [...]
Empoli
Cultura
12 Marzo 2026
Sabato 14 marzo il CSA Intifada di Empoli ospita una serata dedicata alla soundsystem culture. Dalle ore 22 i collettivi Ototeman e Pompissima si incontreranno per una Soundsystem link up [...]
<< Indietro