Se ne è andata a 69 anni l'insegnante di ginnastica artistica Maurizia Nozzoli

Se ne è andata a sessantanove anni Maurizia Nozzoli, Fucecchio piange una grande insegnante di ginnastica artistica. Dottoressa in legge, Nozzoli era presidente della società il Cigno e aveva cresciuto generazioni di allieve. Era considerata un punto di riferimento nello sport fucecchiese.

Nozzoli, il cui funerale è stato celebrato in Collegiata nella mattinata di oggi (lunedì 16 novembre), è stata trovata senza vita pochi giorni fa. Vedova da un anno, lascia la figlia, i nipoti e tutta una comunità di sportivi e appassionati.

Emma Donnini, sindaca fucecchiese, ha ricordato Nozzoli con un post: "Un tuffo al cuore questa mattina: Maurizia ci ha lasciato. Per me Maurizia è stata la maestra del Cigno, quella che mi insegnava le regole della ginnastica artistica con una passione incredibile. Ho trascorso parte della mia infanzia in quei luoghi con la mia migliore amica Simona e tante altre bambine. Grazie per ciò che ci hai insegnato. Buon viaggio Maurizia".

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