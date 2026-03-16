Furti e danneggiamenti alle auto dei turisti a Pisa, albergatori preoccupati

Ancora furti e danneggiamenti alle auto di turisti e clienti ospiti di alberghi e strutture ricettive del centro di Pisa. A lanciare l'allarme è il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli. “Una serie di episodi che purtroppo si ripete ciclicamente e che in questa occasione, nel fine settimana, ha visto coinvolti gli ospiti di diverse strutture dell'area turistica del centro, in particolare in via Santa Maria, via Roma e via Andrea Pisano, tutte aree strategiche per l'accesso all'area monumentale di Piazza del Duomo”.

“Davvero un brutto segnale in questi giorni che precedono la primavera e che segnano a tutti gli effetti il risveglio turistico in città dopo il torpore invernale, ma soprattutto in vista dell'alta stagione, se consideriamo poi che non è la prima volta che le auto dei turisti diventano bersaglio di furti e danneggiamenti. I vetri delle auto in frantumi non sono certo il miglior biglietto da visita per chi sceglie la nostra città e gli operatori sono preoccupati soprattutto perché certi episodi avvengono ripetutamente e sempre nelle stesse zone, anche in pieno giorno, sentendosi realmente impotenti di fronte a fenomeni che minacciano da vicino la sicurezza di operatori e clienti”

“Il 2025” prosegue Romanelli “è stato un anno straordinario per il turismo pisano e l'assessorato al Turismo sta lavorando alacremente alla promozione della città, ma le problematiche legate alla sicurezza evidentemente rimangono e non trovano risoluzione. Lavoriamo per portare sempre più persone e visitatori a Pisa e anche alla luce di un contesto internazionale sempre più incerto non possiamo rischiare di vedere compromessi tutti i nostri sforzi. Auspichiamo il massimo impegno alle autorità competenti per garantire ai nostri ospiti la sacrosanta sicurezza e assicurargli un'esperienza positiva”.

“Questi reati danneggiano l'immagine di Pisa come destinazione turistica e creano gravi disagi per gli operatori che lavorano ogni giorno per qualificare l'offerta e garantire un'accoglienza ai massimi livelli” la preoccupazione del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Le imprese pretendono giustamente sicurezza e chiedono di lavorare in un contesto il più possibile accogliente. Siamo vicini agli operatori e ribadiamo la richiesta di controlli costanti, presenza attiva delle forze dell'ordine e tutto quanto è necessario. Occorre un segnale forte con interventi risolutivi per mettere fine a questi inaccettabili episodi”.

Fonte: Confcommercio Pisa