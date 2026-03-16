Guardia di Finanza, nuovo comandante al Nucleo operativo della Sezione aerea di Pisa

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Il capitano Eleonora Macaluso nominata comandante del Nucleo operativo

Nuovo incarico al vertice del Nucleo operativo della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Pisa, dove il capitano pilota Eleonora Macaluso ha assunto il comando della struttura operativa del reparto di volo toscano.

Ufficiale specializzata nel pilotaggio di elicotteri militari, Macaluso proviene dalla Sezione aerea di Venezia e ha maturato una significativa esperienza in ambito internazionale, partecipando a missioni dell’Agenzia europea FRONTEX dedicate al monitoraggio e alla sorveglianza delle frontiere terrestri, aeree e marittime dell’Unione europea.

Ad accogliere il nuovo comandante è stato il responsabile del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno, colonnello Filippo Bianchi, che ha rivolto all’ufficiale un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando il ruolo strategico del reparto nella vigilanza sul territorio regionale e nelle attività istituzionali di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare.

Il reparto di volo rappresenta inoltre un presidio operativo di particolare rilievo, impegnato non solo nei controlli sul territorio e sulle acque di competenza, ma anche nelle operazioni di soccorso in montagna e nella ricerca di persone scomparse, svolte in coordinamento con la Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, oltre che nel supporto al sistema nazionale di Protezione civile

Fonte: Ufficio Stampa

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