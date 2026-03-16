Il corto 'Two People Exchanging Saliva', già presentato a Firenze, vince l’Academy Award

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(foto gonews.it)

In prima italiana a Firenze nell’ambito dello Schermo dell’Arte lo scorso novembre. Manetti: "Un Oscar che parla anche toscano"

“Un Oscar che parla anche toscano”. Così l’assessora alla cultura Cristina Manetti commenta la vittoria dell’Academy Award per il miglior cortometraggio live action a “Two People Exchanging Saliva”, il film dell’artista Alexander Singh presentato in prima italiana al Cinema la Compagnia di Firenze nell’ambito dello Schermo dell’Arte lo scorso novembre.

“È una grande soddisfazione – afferma Manetti – sapere che un film premiato con l’Oscar abbia incontrato il pubblico italiano proprio a Firenze, grazie allo Schermo dell’Arte, che da anni porta in città il meglio della produzione internazionale tra cinema e arte contemporanea. Questo riconoscimento dimostra ancora una volta quanto sia importante sostenere e valorizzare festival e rassegne capaci di intercettare il talento prima che diventi fenomeno globale”.

Il cortometraggio era stato presentato allo Schermo dell’Arte alla presenza delle produttrici, una delle quali italiana, arrivate a Firenze per accompagnare la proiezione. A introdurre il film in sala era stato Stefano Collicelli, profondo conoscitore del lavoro dell’artista Alexander Singh. Il film è stato inoltre presentato nelle scorse settimane anche a Venezia, a Palazzo Grassi, nell’ambito della rassegna “Palazzo Grassi invita Lo Schermo dell’Arte”, collaborazione che prosegue con successo da molti anni.

“Questo Oscar – conclude Manetti – è anche la conferma della capacità di Firenze e delle realtà culturali che operano sul territorio di essere un punto di riferimento internazionale per la ricerca artistica e cinematografica contemporanea”

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