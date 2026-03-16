Il giardino della Limonaia del Palazzo arcivescovile si illumina

Un anno dopo il restauro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile di Pisa si prepara a una nuova inaugurazione: venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:00, l'Opera della Primaziale Pisana presenterà anche il nuovo impianto di illuminazione architettonica in una cerimonia aperta alla città. L'appuntamento prenderà avvio all'Auditorium dell'Opera in piazza Arcivescovado con i saluti istituzionali del presidente dell’Opera Andrea Maestrelli, di S.E. Padre Saverio Cannistrà, arcivescovo di Pisa e del sindaco di Pisa Michele Conti. A seguire Roberto Cela, direttore tecnico dell'Opera della Primaziale Pisana, illustrerà il progetto d’illuminazione nei suoi aspetti tecnici e concettuali. Alle 18:30 la cerimonia si sposterà alla Limonaia per il momento più atteso: l'accensione ufficiale dell'impianto, accompagnata da un’esecuzione musicale del Coro della Cattedrale di Pisa.

Il nuovo sistema di illuminazione si inserisce nel solco del profondo lavoro di recupero già avviato nel 2025 con il restauro del Giardino della Limonaia, uno spazio di rara bellezza, disegnato secondo il modello all’italiana, e realizzato alla fine del XVIII secolo per volere dell'arcivescovo Angelo Franceschi. Un luogo che aveva subìto un lungo periodo di abbandono e i danni dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e che dallo scorso anno, grazie a un intervento filologicamente attento, ha ritrovato un nuovo spazio nel tessuto storico della città. Il giardino è anche il luogo di accesso all'Archivio Storico Diocesano: una soglia, dunque, non solo architettonica, ma anche della memoria. Con la nuova illuminazione architettonica, quel percorso di valorizzazione compie un ulteriore passo: il giardino della Limonaia potrà ora essere apprezzato anche nelle ore serali, con una lettura visiva che ne esalta i volumi e i dettagli decorativi.

"Dopo il restauro del giardino, questo nuovo intervento completa la restituzione della Limonaia alla città - spiega Andrea Maestrelli -, abbiamo voluto che questa restituzione fosse anche di grande impatto, l'illuminazione non è infatti un accessorio: significa riconoscere il valore dello spazio e restituirlo alla luce che merita, una luce che ora il cancello anch’esso restaurato, lascia intravedere anche a giardino chiuso, come un invito silenzioso alla bellezza".

Ingresso libero.

Fonte: Opera della Primaziale Pisana

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