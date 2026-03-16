Incidente a Empoli tra due auto, ci sono feriti

Cronaca Empoli
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(foto di archivio)

Lo scontro nella tarda serata di oggi in via Valdorme Nuova: uno dei due mezzi finito fuori strada. Soccorsi due adulti e una bambina

Incidente questa sera lungo via Valdorme Nuova, che da Empoli porta al comune di Montespertoli. A rimanere coinvolte in un tamponamento, per cause in corso di accertamento, due auto di cui una a seguito dell'impatto è finita fuori strada. Sul posto, poco prima delle 19.30, sono intervenute tre ambulanze inviate dal 118, un'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Cinque le persone assistite dai soccorsi: di queste, per tre è stato necessario il trasporto all'ospedale San Giuseppe per accertamenti. Dalle prime informazioni un uomo sui cinquant'anni, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato portato in pronto soccorso in codice rosso per dinamica mentre le altre due persone assistite sarebbero una donna di 40 anni e una bambina di 4 anni, trasportate in codice giallo.

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