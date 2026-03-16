Intitolata a Giovanna Salvadori la scuola dell’infanzia Valgardena

Persone di alto profilo, che hanno fatto la storia della città e delle frazioni di Empoli, che hanno lasciato un segno. Comincia il percorso di intitolazioni di dieci luoghi con dieci grandi nomi del passato.

Dai grandi campioni del ciclismo come Gino Bartali ai politici che hanno governato Empoli nell'immediato dopoguerra come Pietro Ristori e Mario Assirelli, dalle donne che hanno lottato per un'istruzione di qualità come Giovanna Salvadori e Liliana Lensi a quelle che hanno accresciuto il livello culturale della città come Vera Viti, passando per figure religiose di spicco come l'ex proposto di Empoli, monsignor Giovanni Cavini, e 'colonne portanti' delle frazioni come Giuliano Ciampalini e Renato Cioni.

La prima intitolazione si svolgerà martedì 24 marzo 2026 alle 10.30 (in via Val Camonica, 2, Empoli): la scuola dell’infanzia Valgardena porterà il nome di ‘Giovanna Salvadori’. Il suo legame con questa scuola ci porta nel passato: durante tutti i suoi anni di mandato è cominciata la costruzione di tante strutture comunali (nidi) e lei stessa si è impegnata per far recuperare finanziamenti sul territorio empolese per la costruzione di nuove scuole.

Nata nel 1928 e scomparsa 80 anni dopo, Giovanna Salvadori ha iniziato l’attività politica dopo il 1948, prima nel Pci, poi anche nell’Udi, Unione donne italiane. Nel ’57 è divenuta consigliera comunale, mentre nel 66 l'allora sindaco Mario Assirelli la nominò assessora, la prima della storia di Empoli, dal 1966 al 1980'. In seguito, ha continuato a impegnarsi nel partito, nel sindacato e nell'Auser Filo d’argento. Si è occupata a lungo dei servizi della scuola materna, della Consulta femminile, dei problemi della donna e dell’infanzia, oltre che della sanità. Ha contribuito allo sviluppo dell'associazione Aias, a sostegno delle persone con disabilità. Nel 2024 è stata insignita, alla memoria, del Premio Contessa Emilia terza edizione, per la sezione Donne del Passato. Fu la figlia Sonia Benassai a ritirarlo.

Alla cerimonia saranno presenti, fra gli altri, il sindaco di Empoli, l’assessora alla Scuola, la consigliera comunale con delega alla Toponomastica del Comune di Empoli. Un evento a cui sono invitati a partecipare giornaliste e giornalisti e la cittadinanza.

L’importanza della Toponomastica nelle parole del sindaco che ha sottolineato che quest'anno si festeggiano gli 80 anni dal voto alle donne in Italia, prima alle Amministrative e poi al Referendum del 2 giugno tra Monarchia e Repubblica, e la nostra città con questa cerimonia festeggia i 60 anni dalla nomina di Giovanna Salvadori come prima assessora donna di Empoli. Una carica che ha ricoperto per 14 anni, ha infatti servito la nostra città in una modernizzazione nel settore scolastico con strutture ancora oggi esistenti e frequentate da bambine e bambini. Giovanna è stata anche molto di più, ha lottato per l'emancipazione della donna, ha fatto accrescere il volontariato e il ruolo della donna nella nostra città. L'intitolazione del 24 marzo è un atto dovuto per la sua memoria e sono invitati tutti coloro che l'hanno conosciuta a partecipare per questa mattina di festa.

Mentre la consigliera comunale con delega alla Toponomastica ha aggiunto quanto questa prima intitolazione sia importante per la comunità. È il giusto tributo a una donna che ha saputo coniugare la fermezza delle battaglie civili con la semplicità del servizio verso la gente comune. Tutto questo è un segnale esplicito per dire ai nostri piccoli che qualcuno ha lottato perché voi siate qui oggi. Giovanna Salvadori non è stata solo un’amministratrice, ma la voce delle donne empolesi. A lei si deve la nascita e lo sviluppo del sistema delle scuole materne cittadine, dei trasporti e delle mense, pilastri dell’emancipazione femminile a Empoli. Operaia nelle confezioni e sindacalista CGIL, ha vissuto in prima persona le lotte per i diritti salariali degli anni 50. Da assessora alla pubblica istruzione (1966-1980) ha trasformato quell’impegno in servizi concreti. Intitolare una scuola a Giovanna Salvadori significa dare un volto alla “politica del fare”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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