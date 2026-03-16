Letture in inglese e francese tra le iniziative di Palazzo Leggenda della settimana

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Da mercoledì 18 a sabato 21 marzo tante iniziative nell'orario di apertura della biblioteca di via Paladini

Si affaccia una nuova settimana a Palazzo Leggenda e tante iniziative sono pronte per le famiglie.

Mercoledì 18 marzo alle 17 è il momento delle letture con Una Torre di storie. Un delicato massaggio alle orecchie per ascoltare e agli occhi per guardare e preparatevi a sognare! Da 3 a 7 anni

Giovedì 19 marzo alle 15.30 la presentazione della nuova sfida per i Ragazzi Leggendari 2026. Vuoi entrare anche tu nella Leggenda? Ti piace leggere? Hai sempre sognato di intervistare una scrittrice o uno scrittore? Partecipa agli incontri dei Gruppi di lettura Leggendari per conoscere gli ospiti del festival Leggenda e diventare protagonista di una fantastica avventura! Da 11 a 14 anni. Prenotazione necessaria.

Venerdì 20 marzo alle 17, nella rassegna Civico 0 - La biblioteca è casa, arriva Bibliofrance: Letture in lingua francese. Una Torre di storie stavolta si affaccia oltralpe con lettura e laboratorio a partire dal libro “Clément, son papa et les épinards” di Vilma Costetti e Monica Rinaldini. In collaborazione con l’associazione FilRouge.  Da 6 a 10 anni.

Ancora per Civico 0, sabato 21 marzo dalle 10 nuovo appuntamento sulla genitorialità: Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. Con la musicaterapeuta Vera Cammelli giochiamo con la musica: laboratorio esperienziale per genitori e bambini, nel mondo dei suoni per comunicare. Incontro in modalità interattiva e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età. In collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione culturale Il Ponte.

Sempre sabato, ma alle 16.30, ritorna Una Torre di storie, in lingua inglese. Once upon a story… That’s my Flower!: Un pomeriggio tra letture in inglese e un laboratorio creativo per scoprire new words divertendosi. Vi aspettiamo a Palazzo Leggenda for a fantastically fun springtime!. Da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

Il programma completo al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/marzo-a-palazzo-leggenda-2/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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