Lucca, sequestrati 27 cani costretti a vivere tra sporcizia ed escrementi

Cronaca Lucca
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(foto di archivio)

Gli animali erano denutriti e costretti a vivere in condizioni estreme. Aperto un procedimento penale per maltrattamento di animali

Ventisette cani sono stati sequestrati a Lucca dopo essere stati trovati costretti a vivere per anni nella sporcizia, nel fango e tra i propri escrementi. A renderlo noto è la Lav, che ha seguito l'operazione insieme ai rappresentanti del Comune e ai carabinieri forestali. Nei confronti del proprietario è stato aperto un procedimento penale per maltrattamento di animali.

Secondo quanto riferito dall'associazione, la situazione era nota da anni tra gli abitanti delle colline lucchesi. L'uomo aveva preso in carico i cani senza però provvedere alla loro sterilizzazione né alle cure necessarie. Alcuni animali erano rinchiusi in casa, altri in recinti all’aperto; due cani erano già deceduti a causa delle ferite provocate da altri animali.

Dopo una segnalazione arrivata allo sportello contro il maltrattamento animale, lo scorso maggio sono intervenute le volontarie della Lav: "Abbiamo trovato un luogo fatiscente, dove i cani erano costretti a vivere in condizioni estreme. Alcuni mostravano comportamenti aggressivi dovuti alla fame e allo stress -, hanno dichiarato -. Per questo è stato operato il sequestro preventivo degli animali dalla casa dell'uomo, autorizzato dal Pm della procura di Lucca".

Durante il sequestro, l'associazione riferisce che una femmina è stata trasportata d'urgenza in ambulatorio veterinario per una profonda lacerazione alla gamba: purtroppo, è stata necessario amputarle una zampa. Dopo la riabilitazione, l'animale è stato adottato da una famiglia.

L'intervento ha permesso anche di salvare dei cuccioli nati poco dopo il sequestro. Purtroppo, a causa delle gravi condizioni di denutrizione e malattia delle madri, dieci dei cuccioli sono morti subito dopo la nascita.

Fortunatamente oggi tutti gli animali sopravvissuti sono stati messi in salvo.

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