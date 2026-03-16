Luisa Via Roma, si va verso lo sciopero dopo assemblea lavoratori

Economia e Lavoro Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Vertenza Luisa Via Roma, si va verso lo sciopero: è quanto è emerso dalla assemblea di lavoratori e lavoratrici riunita stamani a Firenze

Vertenza Luisa Via Roma, si va verso lo sciopero (in data da stabilire): è quanto è emerso dalla assemblea di lavoratori e lavoratrici riunita stamani a Firenze. Ha spiegato la Filcams Cgil: “Lavoratori e lavoratrici condividono l’allarme che abbiamo lanciato per la grave situazione dell’azienda, che preoccupa. Inizia un percorso di mobilitazione, urgono risposte sul futuro di chi lavora e del brand”.

A Firenze Luisa Via Roma (che conta 4 negozi in centro e la sede di gestione in zona Campo di Marte) ha attualmente 200 tra lavoratori e lavoratrici (erano 300 fino all’anno scorso). Si attende inoltre la convocazione del tavolo di crisi della Regione, a cui la Filcams Cgil ha chiesto di “vigilare assieme per far sì che non vi siano operazioni di sciacallaggio industriale su di una importante e storica realtà fiorentina come è Luisa Via Roma”.

Questi i punti principali di preoccupazione di cui si è discusso in assemblea:
1) Non avere a tutt’oggi notizie certe di sullo stato della Composizione Negoziata della Crisi
2) Vedere l’approssimarsi del 25 marzo 2026, scadenza delle misure protettive del Tribunale
3) Sapere che la Direzione sta pensando di migrare la gestione del sito verso un’azienda controllata dalla stessa Luisa Via Roma, azienda controllata che tra l’altro è potenzialmente in vendita
4) Il fatto che l’infrastruttura informatica sulla quale si dovrebbe appoggiare il nuovo sito di Luisa Via Roma non sarebbe più sviluppata al proprio interno, come storicamente è sempre stato fatto, ma da un’azienda esterna

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
14 Marzo 2026

Presidio Cgil a Firenze per i diritti dei rider

Oggi è stata una giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze si è svolta una partecipata assemblea-presidio in piazza Adua con Nidil [...]

Firenze
Economia e Lavoro
14 Marzo 2026

Cala la produzione per la guerra: "Il manifatturiero perderà tra l’1,5 e il 2,9%"

Gli imprenditori manifatturieri fiorentini prevedono un sensibile calo della produzione nel primo trimestre del 2026 a causa della guerra in Medio Oriente. Si stima che il calo possa oscillare da [...]

Firenze
Economia e Lavoro
13 Marzo 2026

La protesta di Flc Cgil: "Fatto rimuovere striscione contro licenziamenti", la replica "nessuna intimazione"

"Episodio disdicevole accaduto a Didacta a Firenze il primo giorno" denuncia la Flc Cgil Firenze, "Anna Paola Concia chiede la rimozione di uno striscione contro i licenziamenti a British Council [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina