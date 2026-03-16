Nascono i cinque comitati territoriali di Futuro Nazionale nei quartieri di Firenze

Prosegue il radicamento territoriale di Futuro Nazionale nel capoluogo toscano. Il Segretario Provinciale per la fase costituente Andrea Cuscito e il Segretario Regionale per la fase costituente Tommaso Villa annunciano ufficialmente la nascita dei cinque comitati cittadini del movimento, uno per ciascun quartiere di Firenze.

I comitati avranno il compito di rafforzare la presenza del movimento sul territorio, raccogliere le istanze dei cittadini e promuovere iniziative politiche e culturali nei diversi quartieri della città.

Alla guida dei nuovi organismi territoriali sono stati indicati:

Quartiere 1: Salvatore Sibilla, attuale capogruppo al Consiglio di Quartiere

Quartiere 2: Vito Poma

Quartiere 3: Davide Bisconti, già responsabile comunicazione provinciale

Quartiere 4: Leonardo Batistini, capogruppo al Consiglio di Quartiere

Quartiere 5: Franca Innocenti Barocchi, capogruppo al Consiglio di Quartiere

“Con la nascita dei cinque comitati cittadini – dichiarano Andrea Cuscito e Tommaso Villa – Futuro Nazionale compie un passo fondamentale nel proprio percorso di radicamento a Firenze. Il nostro obiettivo è costruire una presenza politica viva nei quartieri, capace di ascoltare i cittadini, affrontare i problemi concreti e proporre una visione chiara per il futuro della città.”

“Questo lavoro organizzativo – proseguono Cuscito e Villa – è solo l’inizio di un percorso di crescita che vedrà presto anche l’inaugurazione della sede provinciale di Futuro Nazionale a Firenze, che diventerà un punto di riferimento politico e organizzativo per il movimento e per tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi al nostro progetto.”

Salvatore Sibilla, presidente del comitato del Quartiere 1, aggiunge:

“Il centro storico e i quartieri limitrofi vivono problemi sempre più evidenti, dal degrado alla gestione degli spazi pubblici. Il nostro impegno sarà quello di dare voce ai residenti e riportare la politica a occuparsi seriamente delle esigenze di chi vive quotidianamente questi luoghi.”

Per il Quartiere 2, Vito Poma sottolinea:

“Costruire un comitato territoriale significa creare un punto di riferimento stabile per i cittadini. Vogliamo coinvolgere persone nuove, ascoltare i problemi del quartiere e trasformare le segnalazioni in proposte politiche concrete.”

Il presidente del comitato del Quartiere 3, Davide Bisconti, afferma:

“Il nostro obiettivo è costruire una comunità politica attiva e radicata, capace di valorizzare il territorio e affrontare con determinazione i temi della sicurezza, della qualità della vita e dei servizi ai cittadini.”

Per il Quartiere 4, Leonardo Batistini evidenzia:

“Il quartiere ha bisogno di una politica più presente e più vicina ai cittadini. Il comitato lavorerà per rafforzare il dialogo con residenti, associazioni e realtà locali, portando avanti battaglie concrete per il territorio.”

Infine Franca Innocenti Barocchi, alla guida del comitato del Quartiere 5, conclude:

“Futuro Nazionale vuole essere una presenza seria e costante nei quartieri. Il nostro impegno sarà quello di costruire un rapporto diretto con i cittadini e di lavorare per una Firenze più sicura, ordinata e attenta alle esigenze delle famiglie.”

Con la nascita dei cinque comitati territoriali e l’imminente apertura della sede provinciale, Futuro Nazionale punta dunque a consolidare la propria presenza politica nella città di Firenze, rafforzando il rapporto con i territori e con i cittadini in vista delle prossime sfide politiche e amministrative.

Fonte: Ufficio Stampa