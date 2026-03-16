Pistoia, chiusura temporanea per lavori del Polo Odontoiatrico del presidio il Ceppo

Il Polo Odontoiatrico del presidio Il Ceppo resterà chiuso da oggi, lunedì 16 marzo, fino al 27 marzo per consentire lo svolgimento di lavori relativi all’antincendio previsti dal PNRR.
Nello scusarci per i disagi, ricordiamo che tutte le prestazioni già programmate sono state riprogrammate e ricollocate presso altre sedi della rete aziendale, al fine di garantire la continuità dei servizi agli utenti.
Per quanto riguarda gli accessi urgenti, le prestazioni potranno essere erogate all’interno della rete di offerta dell’Asl Toscana centro, con possibilità di rivolgersi alle sedi disponibili da Montecatini, in via San Marco 40 (la sede più prossima) a Firenze Villa Margherita.
Il servizio riprenderà regolarmente al termine dei lavori. Per consultare gli orari delle altre sedi questo il link oppure seguire il percorso dalla Home Page del sito web aziendale: GuidaaiServizi/DiagnosticaeCura/Odontoiatria/OrarieSedi
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