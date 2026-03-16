Politica in lutto per la scomparsa di Giovanni Gemignani. Il cordoglio dalla provincia di Lucca

Il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Gemignani, già presidente del Consiglio provinciale.

«Anche se non ho avuto l’occasione di conoscerlo personalmente – afferma il presidente Pierucci – dalle tante testimonianze che mi sono giunte da coloro che hanno lavorato a lungo con lui e da quelle che in queste ore stanno emergendo, si delinea con chiarezza la figura di un amministratore che ha vissuto il proprio impegno pubblico con grande senso delle istituzioni e con una forte attenzione alla comunità».

«Giovanni Gemignani – prosegue Pierucci – ha ricoperto ruoli importanti all’interno della Provincia di Lucca, prima come presidente della Commissione Infrastrutture e poi come presidente del Consiglio provinciale nel secondo mandato dell’amministrazione guidata da Andrea Tagliasacchi, dal 2001 al 2006, e successivamente nel primo mandato dell’amministrazione presieduta da Stefano Baccelli, dal 2006 al 2011. In questi incarichi ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio, serietà e spirito di servizio».

«Di lui – continua Pierucci – viene ricordato anche lo spiccato lato umano, la capacità di rimanere sempre vicino alle persone e ai bisogni concreti del territorio, come dimostra anche la battaglia da lui portata avanti sui fallimenti immobiliari in Versilia, una questione che ha toccato molte famiglie, a fianco delle quali si è speso affinché venisse fatta giustizia. Un tratto che ha caratterizzato il suo modo di fare politica e amministrazione».

«Tra i temi ai quali ha dedicato particolare attenzione – aggiunge il presidente della Provincia – c’è stato anche l’impegno per la variante di Ponte a Moriano, un’opera importante per la mobilità e per lo sviluppo della Valle del Serchio».

«Allo stesso tempo – prosegue Pierucci – è significativo ricordare il lavoro che portò avanti affinché il Giorno del Ricordo potesse essere vissuto come un momento di memoria condivisa, capace di andare oltre le appartenenze politiche e di unire le istituzioni e le comunità nel rispetto della storia e delle vittime».

«Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, anche a nome dell’amministrazione provinciale, le più sentite condoglianze», conclude il presidente Pierucci.

Fonte: Provincia di Lucca

Notizie correlate