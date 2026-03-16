Pontedera, doppia apertura nella centrale piazza Curtatone

Un nuovo investimento nel cuore della città e due vetrine che si accendono in piazza Curtatone. Negli spazi dell’ex negozio Galletti sono stati inaugurati il nuovo punto vendita Yamamay, al civico 15, e la nuova sede di Carpisa, al civico 14: marchio già presente a Pontedera ma ora trasferito in una nuova location.

A promuovere l’operazione è Lilli Agosto, imprenditrice laureata in giurisprudenza che continua a investire sul centro di Pontedera. All’inaugurazione dei nuovi locali erano presenti l'Assessore del Comune di Pontedera Mattia Belli, il Presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti e il Coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Il progetto nasce proprio dal trasferimento del negozio Carpisa già attivo in città e dall’opportunità di valorizzare un fondo commerciale più ampio, dando vita anche a una nuova apertura: “Avevamo già un punto vendita Carpisa a Pontedera – spiega Lilli Agosto – ma abbiamo deciso di spostarlo in questo nuovo fondo. Insieme alla proprietà dell’immobile abbiamo scelto di fare questo investimento, che ci ha permesso non solo di trasferire il negozio ma anche di aprire Yamamay”.

Un passaggio che ha avuto anche un obiettivo preciso sul piano occupazionale: “Per me era importante mantenere i posti di lavoro. Con questo spostamento siamo riusciti a garantire continuità ai dipendenti senza dover rinunciare a nessuno”.

La scelta di investire in piazza Curtatone rappresenta anche una scommessa sul centro cittadino: “Credo molto in Pontedera e nella sua piazza. Se vogliamo che il centro resti vivo è fondamentale che i fondi commerciali rimangano aperti e che gli imprenditori continuino a credere in questi spazi. Spero che anche questo progetto possa contribuire a mantenere viva la piazza”.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche i collaboratori dell’attività: “Quando hai persone valide accanto diventa possibile fare nuovi passi e affrontare investimenti. Senza collaboratori affidabili sarebbe molto più difficile”.

“Quando aprono due attività nella nostra città è sempre un piacere e dimostra che Pontedera è ancora una realtà appetibile per chi cerca contesti commerciali importanti” commenta il Presidente Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti. “Sono molto contento perché quei fondi hanno ospitato per anni una realtà storica del nostro centro come 'Galletti'. È bello vedere questo passaggio di consegne: una continuità nel commercio pontederese che ci dà ancora più voglia di metterci in gioco. In un momento complesso per il commercio, è un segnale che dimostra che Pontedera c’è”.

Il commento dell'Assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli: “Ci fa piacere che in un luogo centrale della città, storico per il commercio pontederese, riaprano delle attività. Auguriamo il meglio a questa iniziativa in corso Matteotti, un luogo altrettanto simbolico e importante per il commercio di Pontedera”.

Soddisfazione anche da parte del Coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli: “L’apertura di questi due punti vendita nel cuore di piazza Curtatone rappresenta una notizia positiva per Pontedera. In un periodo in cui si parla spesso di desertificazione commerciale dei centri urbani, vedere imprenditori che scelgono di investire e di accendere nuove vetrine è un segnale importante di fiducia verso la città e il suo tessuto economico”.

Fonte: Confcommercio Pisa

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