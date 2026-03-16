Rapina in un supermercato di Monteriggioni, in carcere un uomo

La polizia di Siena ha arrestato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siena, il presunto autore della rapina a mano armata commessa lo scorso 17 febbraio in un supermercato. L'uomo, un 64enne italiano che fu rintracciato il giorno stesso dai poliziotti della squadra mobile, secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato con una pistola la cassiera, asportando i soldi dalla cassa per poi darsi alla fuga.

In particolare la rapina si è verificata nel supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. La sera del fatto, spiegano ancora dalla Questura, gli investigatori avevano fermato l'uomo trovandolo in possesso di 2150 euro in contanti e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. A seguito di ulteriori accertamenti investigativi e attività di riscontro svolte dalla squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, per i fatti contestati è stata emessa ed eseguita l’ordinanza dispositiva della misura cautelare. Il 64enne è stato quindi condotto presso il carcere di Siena.

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