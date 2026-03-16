Referendum Giustizia: ecco come chiedere le certificazioni mediche utili al voto assistito

In occasione della votazione per il referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl Toscana Centro garantirà il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti o affetti da gravi impedimenti fisici.

Il servizio è finalizzato a permettere il voto assistito, nei casi previsti dalla normativa, e il voto domiciliare per gli elettori che non possono allontanarsi dalla propria abitazione a causa di gravissime infermità o per dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali.

Sul nuovo sito dell'Ausl Toscana centro, nella pagina dedicata alle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo (https://www.uslcentro.toscana.it/altri-servizi/consultazioni-referendarie-del-22-e-23-marzo-2026), è possibile rimanere aggiornati per conoscere tutte le zone, gli ambulatori, le giornate e gli orari per fare la richiesta delle certificazioni.

Fonte: Ausl Toscana Centro