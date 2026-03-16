Referendum giustizia, incontro pubblico di Centrodestra per Empoli e Lega sul Sì

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Appuntamento mercoledì 18 marzo al Cenacolo degli Agostiniani

"Un momento di informazione, confronto e partecipazione per capire davvero cosa cambia con la riforma della giustizia su cui gli italiani saranno chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo". Così viene presentato l'incontro pubblico in programma mercoledì 18 marzo, alle ore 21 al Cenacolo degli Agostiniani (Via dei Neri) a Empoli, organizzato dalle liste Centrodestra per Empoli, La Mia Empoli – lista civica e Lega Salvini Premier, che invitano tutti i cittadini a partecipare.

"Nel corso della serata verranno spiegati in modo chiaro e concreto i contenuti della riforma, affrontando anche molti dei dubbi e delle informazioni fuorvianti che negli ultimi giorni stanno circolando sul tema" dicono dal Centrodestra per Empoli. "L’obiettivo è offrire ai cittadini gli strumenti per comprendere davvero cosa prevede il referendum e perché il voto del 22 e 23 marzo sarà importante per il futuro della giustizia italiana".

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Gabriele Chiavacci, Consigliere comunale di Centrodestra per Empoli e Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio. "Vogliamo offrire ai cittadini un momento di informazione serio e accessibile su una riforma che riguarda da vicino il funzionamento della nostra giustizia. Il nostro invito è semplice: partecipare, informarsi e poi andare a votare".

Relatore della serata sarà l’Avv. Andrea Poggianti, Capogruppo di Centrodestra per Empoli e Vicepresidente del Consiglio comunale, che illustrerà nel dettaglio i punti centrali della riforma. "Questa riforma rafforza il principio del giusto processo previsto dalla Costituzione, introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, rende più trasparente il funzionamento del CSM e costruisce un sistema disciplinare più credibile. Per queste ragioni riteniamo importante sostenere il Sì".

Le motivazioni del Sì saranno approfondite anche da Susi Giglioli, segretario Lega sezione Empolese e Silvio Pittori, responsabile provinciale della Lega per il referendum.

"La Giustizia rappresenta una delle principali garanzie a cui i cittadini hanno diritto" afferma Giglioli. "Per questo è necessario intervenire affinché non possa essere influenzata da correnti politiche, come purtroppo sta avvenendo oggi".

"La separazione delle carriere è una riforma che realizza la piena terzietà del giudice e contribuisce a migliorare il funzionamento della giurisdizione", aggiunge l’avvocato Silvio Pittori, responsabile provinciale della Lega per il referendum. Tra i relatori anche il giornalista Fabio Dragoni.

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