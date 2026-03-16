Referendum Giustizia, incontro pubblico a Empoli organizzato dalla Lega

A Empoli, mercoledì 18 marzo alle ore 21.00 presso il Cenacolo degli Agostiniani, ci confronteremo su uno degli strumenti più democratici che i nostri Padri Costituenti ci hanno messo a disposizione: il Referendum.

La Giustizia rappresenta una delle principali garanzie a cui i cittadini hanno diritto. Per questo è necessario intervenire affinché non possa essere influenzata da correnti politiche, come purtroppo sta avvenendo oggi.”

Così Susi Giglioli, segretario della Lega sezione Empolese.

“La separazione delle carriere è una riforma che realizza la piena terzietà del giudice e contribuisce a migliorare il funzionamento della giurisdizione”, precisa l’avvocato Silvio Pittori, responsabile provinciale della Lega per il referendum.

Le motivazioni del SÌ saranno ulteriormente approfondite, oltre che da Giglioli e Pittori, anche dall’avvocato e capogruppo del centrodestra per Empoli Andrea Poggianti e dal giornalista e opinionista Fabio Dragoni.

Lega Empolese