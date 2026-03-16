Referendum giustizia, l'incontro pubblico di Fratelli d'Italia a Empoli

Giovedì 19 alle ore 18:30, presso L’Orto in via Roma 18 a Empoli, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare i cittadini e offrire un momento di confronto su uno dei temi più rilevanti del dibattito istituzionale e politico.

All’evento interverranno Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francesco Torselli parlamentare europeo del gruppo ECR, Francesco Michelotti coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e i consiglieri regionali Diego Petrucci e Claudio Gemelli. A moderare l’incontro sarà Federico Pavese, commissario di Fratelli d’Italia Empoli.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto pubblico sui contenuti del referendum e sulle prospettive di riforma del sistema giudiziario. L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 19 alle 18:30 a Empoli, in via Roma 18.